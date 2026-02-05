Geoquebradas permite detectar la activación de quebradas y reducir riesgos por lluvias intensas

El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que pone a disposición de los millones de peruanos y peruanas, la plataforma digital gratuita Geoquebradas para conocer la posible activación de quebradas y contribuir a la prevención de riesgos asociados a lluvias intensas, como huaicos, deslizamientos y derrumbes.

Esta herramienta monitorea e identifica a nivel nacional, regional, provincial y distrital, el impacto potencial de estos eventos sobre la población, viviendas, centros educativos, establecimientos de salud, vías de comunicación y otras zonas vulnerables.

Cabe señalar que su actualización es diaria lo que facilita la toma de decisiones oportunas.

La herramienta reúne datos técnicos proporcionados por distintas entidades del Estado, como el Senamhi, OEFA, Sernanp, ANA, INEI, Minsa, Minedu y el MTC, lo que facilita evaluar el grado de riesgo para la población, la infraestructura esencial, las zonas agrícolas y los pasivos ambientales.

Asimismo, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán Mariñas, resaltó que Geoquebradas contribuye a fortalecer la gestión del riesgo al ofrecer información actualizada, permitiendo tanto a las autoridades como a la ciudadanía anticiparse a posibles emergencias y adoptar acciones preventivas.

Peruanos que viven en zonas de riesgo

Cifras del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) indican que más de 3,1 millones de personas viven en centros poblados con riesgo muy alto frente a huaicos e inundaciones, una situación que se ve agravada por la ocupación no planificada del territorio.

Para acceder a Geoquebradas desde cualquier dispositivo con conexión a internet a través del siguiente enlace: https://geoservidorperu.minam.gob.pe/geoquebradasestadistica/