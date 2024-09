“ Rechazamos rotundamente los actos realizados por un grupo de estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) , quienes, en el marco de una celebración social, se burlan del ciudadano afroamericano George Floyd, quien fue asesinado en el 2020 en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, víctima de la violencia y el odio racial”, indicó el Mincul.

#COMUNICADO 📣 | Con relación al acto racista realizado por estudiantes universitarios, difundido en medios digitales masivos, el Ministerio de Cultura manifiesta a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/Rs4T7oZLLt — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) September 19, 2024

Además, remarcó que solicitó a la PUCP que informe sobre las medidas adoptadas para sancionar con celeridad a los responsables de los actos racistas. “Cerca de un millón de peruanos (...) se autoidentifican como parte del pueblo afroperuano”, aseveró el Mincul.

Previamente, la universidad comunicó su rechazo a todo acto racista. Por ello, indicó que la Facultad de Derecho ha presentado la denuncia ante el órgano de disciplina de la PUCP para el inicio de un procedimiento correspondiente.

Pronunciamiento de la PUCP publicado el martes.

“Reafirmamos nuestro compromiso con los principios de equidad, respeto y pluralidad, que son la base de nuestra convivencia como comunidad universitaria. Este tipo de comportamientos son inaceptables, y contravienen los principios y valores católicos y democráticos que promovemos y defendemos”, indicó la PUCP en su pronunciamiento.

🇵🇪🇺🇸 Hombre celebra su cumpleaños cantando “Breathe” de Pink Floyd con una torta con la cara del criminal cinco veces preso George Floyd y una marxista busca denunciarlo por racismo. pic.twitter.com/ZIAddbd15r — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 17, 2024

Diferentes agrupaciones estudiantiles de esta casa de estudios se han pronunciado respecto a lo sucedido. “Expresamos nuestra más profunda indignación y enérgico rechazo a este acto que refleja una falta absoluta hacia la dignidad humana y promueve actitudes racistas que deben ser inadmisibles en nuestra comunidad universitaria”, condenó a través de sus redes sociales el Equipo de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la PUCP.

Trasciende al ámbito penal

Quien discrimina por motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, nivel socioeconómico, o cualquier otro motivo, comete un delito. Por ello, conforme al artículo 323 del Código Penal, los responsables de un acto discriminatorio o una incitación al mismo pueden recibir dos tipos de sanciones :

Ser reprimidos con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años Prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.

Esta puede ser la sanción que reciba Daniel Injoque Zugbi (21), identificado como la persona que sostiene la torta con la imagen de Floyd. El hecho ocurrió el 2022 con motivo del décimo noveno cumpleaños de Injoque.

¿Qué han respondido los participantes de la fiesta?

Abigail Escobar Razo (21) también fue identificada como una de las participantes de la fiesta. Entonces, ella era la pareja de Injoque. A través de su cuenta de Instagram, Escobar brindó su descargo, en el que condenó los hechos y negó haber ideado la creación de la torta con el rostro de Floyd.

“Quiero empezar diciendo que acepto completamente la culpa de haber estado presente en el cumpleaños de mi ex [enamorado], Daniel, y no haberlo impedido. En el video se puede ver que aparezco grabando la situación y me gustaría aclarar que en ningún momento yo fui partícipe de la idea”, manifestó.

“Acepto que tengo la culpa por no haber puesto un pare en su fiesta de cumpleaños y por no haberme alejado antes, pero definitivamente puedo afirmar que ahora, después de cortar la relación, no tengo ninguna relación con él ni con esos círculos racistas desde hace tiempo”, agrega.

Joao Simoes fue identificado en los videos de la fiesta. En su cuenta de Instagram, Simoes indicó que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando empezaron las bromas entre los asistentes. “A este punto ya no tengo recuerdos tan claros sobre los hechos debido al estado en el que me encontraba”.

Descargo de Joao Simoes.

Milán Valqui, otro de los asistentes, rechazó los actos discriminatorios revelados a través de redes sociales. Asimismo, negó conocer o tener vínculo alguno con Injoque .

“Apelo a que las autoridades apliquen las sanciones correspondientes a los responsables hasta sus últimas consecuencias. Pero, sobre todo, espero que este hecho pueda movilizarnos a luchar por las transformaciones estructurales que son necesarias en la universidad y en el país”, sostuvo. Así también, en redes sociales circularon presuntas declaraciones de Injoque respecto a los hechos revelados. En una cuenta de X creada ayer, se publicó una serie de fotos de lo que serían las declaraciones del estudiante mencionado.

Declaraciones oficiales de Daniel Injoque Zugbi pic.twitter.com/cEZaHRnHTm — Daniel Injoque (@InjoqueDaniel) September 18, 2024

En el comunicado, el autor reconoce haber emitido expresiones racistas y pidió disculpas por haberse burlado de la muerte de George Floyd. “Lo primero que quiero hacer es disculparme. Soy consciente de que el video que está circulando es sumamente cruel y violento (...) En ese entonces, estaba rodeado de ciertas personas que reforzaban ideas nocivas que yo tenía”, admitió Injoque.

Así también, decidió ponerse a disposición de los procedimientos que decida la PUCP. Finalmente, el usuario denunció que otra cuenta se había atribuido su identidad para brindar un descargo. Por ello, como prueba de su veracidad, decidió publicar una imagen del DNI de Injoque.