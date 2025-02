El Comercio entrevistó a Misael Shimizu, gerente general del Real Plaza, quien asegura que se están haciendo cargo de las víctimas porque la tragedia ocurrió en “casa”, aunque no reconoce la responsabilidad hasta que la determinen las autoridades. Él es uno de los representantes del Real Plaza que acaba de ser denunciados penalmente por el alcalde de Trujillo, Mario Reyna. La demanda, por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves, alcanza también a Luis Alonso Santa María Torres, gerente del mall Real Plaza Trujillo; Julio Rivera Feijóo, ingeniero estructural que diseñó los planos del domo del patio de comidas; así como Fernando Martín Zavala Lombardi y Carlos Tomás Rodríguez Pastor, representantes legales de Intercorp.

— ¿Cuándo fue la última Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) que realizó la Municipalidad de Trujillo al Real Plaza de Trujillo?

La última inspección fue entre los meses de septiembre y octubre del 2024 y el certificado salió en octubre noviembre del 20204.

— ¿Hubo alguna observación en esa oportunidad?

Menores

— ¿De qué tipo?

Ninguna estructural. En este momento no sé el detalle, pero había temas como de señalización, que se subsanan en el momento como parte del mismo proceso de revisión.

La noche del viernes 21 de febrero el colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo causó la muerte de seis personas y dejó más de 80 heridos.

— ¿Cada cuánto tiempo pasan por esa inspección?

Al menos cada dos años

—¿Se hizo una prueba de fuerza?

No tengo el detalle en este momento.

— Además de la inspección municipal, ¿la empresa realiza algún tipo de evaluación estructural de cada centro comercial?

En nuestros centros comerciales tenemos un plan de anual inspección, mantenimiento y limpieza del centro comercial y como parte de este proceso revisamos el techo del patio de comidas de Trujillo.

— ¿Cuándo fue esa última revisión?

La última fue en agosto del año pasado.

—¿Se evaluaron los drenajes y otras estructuras que evitan la acumulación de agua?

Correcto. Respecto al tema de las lluvias, quiero aclarar que en los días previos a la tragedia no hubo mayores lluvias en la zona. Es cierto que se ve agua en los videos y creemos que viene del sistema contraincendios, que son unas tuberías rojas llenas de agua. En el momento que colapsa el techo, esos tubos se rompen y eso es lo que ve fluyendo.

— Llamó la atención que sea el alcalde quien sugirió, en conferencia de prensa, que las lluvias fueron una de las causas. ¿El alcalde les consultó eso en algún momento?

Va ser una investigación a cargo de expertos, de peritos de la fiscalía y de la policía, la que va a definir exactamente la causa de ese desastre.

— Ha mencionado que no descarta que hubo una falla estructural en el techo del patio de comidas ¿Eso qué significa? ¿No hay confianza en la construcción, la supervisión y el mantenimiento del centro comercial?

Existen muchas hipótesis. Nosotros no descartamos ninguna posibilidad. Siempre hemos cumplido con las normas, las reglas nacionales, el cumplimiento del ITSE, incluso por encima de eso hacemos inspecciones. Tenemos nuestros estándares y protocolos propios, pero a pesar de eso siempre se puede hacer algo mejor. En este caso, el sistema no funcionó, falló. El dolor es muy grande en este momento en Trujillo y siempre hay una oportunidad de mejorar.

— Dijo que la supervisión que ustedes realizan anualmente es de mantenimiento ¿Se evalúan la estructura, techo, paredes, columnas?

Se hace limpieza, mantenimiento y una inspección, que es una evaluación. En caso de que se encuentren indicios de un problema más grande se convierte en una segunda etapa.

— ¿En estos años no se identificaron algunas fisuras o alguna situación que les haya llamado la atención?

Ninguna y también quiero aclarar que no se han hecho refuerzos estructurales en los últimos años durante la operación del centro comercial. No hemos hecho ningún refuerzo ni modificación estructural a la zona del patio de comidas de Trujillo desde el inicio de operaciones en el 2016.

— El ingeniero Boris García, quien trabajó como contratista en la construcción del Real Plaza de Trujillo, habló en Latina y mencionó que en septiembre hubo unos vientos fuertes que habrían generado fisuras.

No conozco al ingeniero, no he tenido la oportunidad de conversar con él para entender el detalle de su argumento, pero le puedo asegurar que no ha habido ningún refuerzo estructural ni modificación como él ha sugerido.

— Fotos aéreas muestran unos anclajes justo del lado donde ocurrió el colapso ¿Cuándo se colocaron esos anclajes? ¿Se instalaron de forma posterior?

Venían en la construcción original, en el diseño. No soy un especialista, nosotros confiamos en los mejores especialistas y un ingeniero estructural ha sido quien lo ha diseñado así, buscando la mayor seguridad para la instalación.

— Otros ingenieros señalan que un colapso de este tipo presenta algunas advertencias previas como fisuras, algunos hablaban de sonidos. ¿Se identificó algún tipo de estas de estas señales?

Como le dije hace un momento, hubo inspecciones previas, tanto por parte nuestra como por parte de la autoridad y no han habido indicios respecto a lo que usted menciona. Para nosotros ha sido una sorpresa, yo soy primer interesado en entender qué es lo que sucedió. Eso fue una tragedia terrible, un shock, un dolor muy grande para las familias de Trujillo. La investigación corresponde a las autoridades, pero también por nuestro lado, internamente, estamos en pleno proceso de investigación, de análisis, recurriendo a expertos en estructuras para poder entender las causas de esta lamentable tragedia.

—¿Cuándo se va a terminar esa evaluación?

Hemos empezado esto desde el domingo, ya ha habido una inspección preliminar. El informe definitivo esperamos tenerlo en un par de semanas. Pero es un informe interno porque en paralelo existe un peritaje que hace la fiscalía. Son varias instituciones del Estado que nos han requerido información como planos, documentación, historia de la edificación y en todo momento hemos colaborado.

— Hay una demanda que interpuso el Real Plaza de Trujillo contra cinco funcionarios municipales que clausuraron el centro comercial en diciembre del 2023 por riesgo inminente ¿A qué se debe la denuncia, si luego de subsanar las observaciones, reabrieron en 9 días?

Las observaciones fueron por unos cables eléctricos que no representaban un riesgo inminente. Habían observaciones efectivamente, como en muchas inspecciones, pero en este caso se procedió inmediatamente con la clausura. La denuncia no estuvo enfocada en el hecho de que hubo observaciones sino en la proporcionalidad de la sanción. Por observaciones menores vinculadas a unos cables eléctricos cerraron el centro comercial y esa no proporcionalidad, esa arbitrariedad fue la que llevó a la demanda.

— En todo caso la determinación de si existe riesgo inminente o no es competencia de la municipalidad

No eran cables sueltos, no eran observaciones que estaban relacionadas a riesgo inminente y por eso nuestra posición era que no correspondía un cierre del centro comercial.

— El hecho de que esta demanda continúe en curso puede ser tomada como un intento de la empresa de tener injerencia en competencias municipales ¿cuál es su respuesta?

Creo que esa concepción es equivocada, creo que corresponde a un tema de justicia, a la proporcionalidad de la sanción versus la falta, que en este caso eran observaciones menores y que no correspondían a riesgo inminente.

— Hay dos familias, de Harumi Carbajal y del suboficial Percy Chávez, que señalan que no ha habido acercamiento por parte del Real Plaza con ellos

Ha habido bastante confusión, obviamente en este momento de dolor de las familias es muy difícil. En el caso concreto de la familia Chávez De la Cruz, nosotros hemos acudido al velorio, hemos apoyado a la familia y asumido algunos gastos vinculados a la triste muerte. Lo hemos hecho a través de su abogada Beatriz Robles y también con la intervención de una de las hermanas. Es posible que en la familia, que es grande, no todos están enterados. Hemos estado ahí y vamos a seguir con todo el apoyo que necesiten. Lo hemos dicho, nos hacemos cargo, esto ha sucedido en nuestra casa. En el caso de Harumi, no hemos asumido los gastos del sepelio porque eso lo ha asumido la empresa para la que ella trabajaba. Respetamos totalmente esa decisión. Nosotros ya estamos en contacto con familia para ver los siguientes pasos.

— ¿Con cuántas familias han tenido comunicación?

En el caso de los fallecidos, con todas, salvo la de Harumi. Los hospitalizados son 29, dos de ellos en cuidados intensivos, y hemos contactado a todas las familias. Pero en algunos casos no han querido conversar con nosotros y respetamos eso porque es un momento difícil. Además, hay 70 heridos que ya han sido dados de alta, de los cuales alrededor del 50% han sido contactados. La cifra es mayor a la oficial porque algunas personas heridas se atendieron por su lado, pero sí han acudido a nosotros a pedirnos ayuda. Dada esa experiencia, hemos habilitado la línea 601-4000, opción 9 para brindar a asistencia a todos los afectados, durante y después del alta, durante el proceso de recuperación, terapia o nuevas dolencias, y el soporte psicológico. Hemos firmado un convenio con las clínicas Sanaa y San Pablo para que los heridos empadronados puedan ir y atenderse.

— ¿Cuántos Real Plaza han sido cerrados por las municipalidades?

El día lunes hemos recibido la orden de cierre de cuatro centros comerciales y dos patios de comida. Estamos trabajando arduamente para levantar las observaciones. Consideramos que las órdenes de cierre son desproporcionadas porque corresponden a observaciones menores que no generan un riesgo inminente, sin embargo, respetamos al 100% las decisiones y entendemos la sensibilidad que existe en este momento con respecto a la seguridad en los centros comerciales.

— Por el lado del Real Plaza ¿se hará una evaluación estructural de todos los centros nuevamente? Independientemente de la que se hizo en agosto del año pasado o de la que ya tenían programada anualmente

Siempre se puede hacer algo mejor. Nosotros hemos cumplido con todas las normas, con todas las supervisiones, hemos presentado y sustentado todos los estándares de construcción que seguimos en nuestros centros comerciales, pero siempre que pueda hacer algo mejor. Acá el sistema ha fallado y como tal hemos iniciado una revisión completa de todos los centros comerciales en cuanto a temas de estructura y de seguridad.

— ¿Esa revisión se hará con los centros comerciales abiertos?

Ha iniciado el sábado. El sábado y domingo hemos permanecido cerrados.

— Respecto a los otros Real Plaza ¿han sido construidos por las mismas empresas constructoras y de supervisión?

Cada centro comercial es único, tiene un formato distinto de construcción porque tienen un clima distinto, un suelo distinto, vientos distintos, en algunos llueve más que otros. Entonces se hace un estudio de cada terreno y las soluciones son distintas. Son distintas constructoras.

— Fotos de otros patios de comida del Real Plaza muestran que, aunque guardan similitud, varias tenían columnas en el centro, pero precisamente el de Trujillo no

Los diseños se adaptan a la realidad del terreno, del clima y el espacio donde está ubicado el centro comercial

— Ha mencionado varias veces que el sistema falló ¿a qué se refiere?

En el caso del Centro Comercial de Trujillo hemos cumplido con absolutamente todas las normas, de diseño, de construcción, hemos pasado por un número de ITSE en estos 8 o 9 años de operación del patio comidas y a pesar de eso hemos tenido este desastre. Eso es inaceptable, eso no se puede volver a repetir y eso nos lleva una reflexión acerca de cómo funciona el sistema completo. A eso me refiero con que el sistema falló.

— Asumen su responsabilidad? ¿Hay un mea culpa?

Como le dije hace un momento, siempre hay espacio para mejorar. En cuanto a las responsabilidades, eso lo definen las autoridades, es parte de una investigación. Hay distintas posibilidades y la parte de la responsabilidad que le corresponde a Real Plaza, la vamos asumir. Dicho eso, esto sucedió en nuestra casa y es por eso que nos estamos haciendo cargo y desplegando todo el esfuerzo para contactar a las familias. Por está disponible el número telefónico 601-4000 opción 9 para encontrar a más personas que se hayan sentido afectadas por esta tragedia.