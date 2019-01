Gobernador de Junín acuerda la creación de un nuevo "currículo escolar regional"

El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, firmó esta tarde un acta de acuerdos y compromisos con funcionarios regionales y directores de distintas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la jurisdicción, a fin de implementar un "nuevo diseño curricular regional". Este reemplazaría al Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación (Minedu).



Cerrón explicó que se llegó a este acuerdo "como expresión de nuestra autonomía regional y rechazo a la injerencia del Ejecutivo nacional, que pretende revertir la descentralización". Asimismo, precisó que la guía pedagógica será elaborada por la Dirección Regional de Educación (DRE) de Junín y contendrá los siguientes puntos:



1. Enseñanza de la historia regional

2. Dictado de cursos de Filosofía, Historia, Economía Política, Geopolítica, etc

3. Recuperación de las horas de Educación Física

4. Forjadores de hombres críticos, con liderazgo y autonomía

5. Afianzar enseñanza medio ambiental

6. Enseñanza de investigación científica

7. Educación tributaria

8. Enseñanza de la lengua materna



El acta fue suscrita por el gobernador regional; el vicegobernador Fernando Orihuela; el gerente general regional, Wider Herrera; el gerente regional de desarrollo social, Clever Untiveros; así como por los directores de las UGEL de Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Yauli-Oroya, Tarma, Junín, Chanchamayo, Pichanaki, Satipo, Pangoa, Río Tambo, y Ene Mantaro.



Asimismo, en el documento se precisó que los directores de las UGEL "se comprometen voluntariamente a implementar, aplicar y defender" el nuevo currículo escolar regional "sin observación ni cuestionamiento alguno". En tanto, aquellos funcionarios que no estén de acuerdo con ese punto "se comprometen a renunciar voluntariamente".

Acta firmada por Cerrón, funcionarios del Gobierno Regional de Junín y directores de las distintas UGEL de la región.

—Fuera del marco legal—

El ex ministro de Educación, Idel Vexler, señaló a El Comercio que la propuesta del gobernador Cerrón "escapa del marco legal vigente" y espera que se rectifique, ya que la rectoría sobre la política educativa nacional es competencia exclusiva del Minedu.



"El gobierno regional de Junín no está considerando que la gestión educativa descentralizada en el Perú es al mismo tiempo unitaria, y tiene como órgano rector al Minedu (...) Espero que su dirección regional de educación y los funcionarios de las UGEL se retracten de un acuerdo de esta naturaleza porque va más allá de sus funciones y competencias. Junín no es un Estado independiente", dijo Vexler.



La ex ministra Marilú Martens también coincidió en que la iniciativa de Cerrón es "ilegal". Recordó que cada gobierno regional tiene la potestad de adaptar el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) a las necesidades educativas de su jurisdicción, pero no puede escapar a los lineamientos ni a la rectoría del ministerio.



"El CNEB otorga horas de libre disponibilidad que las regiones pueden utilizar para elaborar una versión regional del currículo, pero con la coordinación y aprobación del Minedu. Sin embargo, Cerrón utiliza el argumento de que no quiere la injerencia del Ejecutivo, y eso demuestra que está confundido. El ministerio debe actuar inmediatamente y con firmeza", precisó Martens.



Al cierre de la nota, el Minedu no había emitido ningún pronunciamiento al respecto.