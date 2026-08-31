Además de la presidenta Keiko Fujimori, la gobernadora de La Libertad, Joana del Rosario Cabrera, también se pronunció tras la liberación del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien se reunió con su familia este lunes luego de que los criminales lo soltaran muy cerca de su casa en Trujillo. En conferencia de prensa, la PNP señaló que esto ocurrió al verse acorralados por la captura de cinco cómplices.

En conversación con Canal N, la autoridad norteña recalcó que los ciudadanos quieren vivir sin el temor de que en cualquier momento serán interceptados por criminales. Respaldó que un equipo de inteligencia haya llegado a la zona para las investigaciones, pero pidió que su permanencia no se limite a estos días y se mantenga durante los siguientes meses, a fin de reducir los hechos de sangre.

También instó a la presidenta Keiko Fujimori a acercarse a Trujillo, aunque explicó que se comunicó con ella y se comprometió a visitarlos esta semana.

“Queremos vivir en paz, en armonía, y necesitamos urgentemente la labor que corresponde al Gobierno Nacional, de garantizarnos vivir en un lugar donde reine la paz. Esta ola de violencia y pérdidas humanas nos hacen sentir incertidumbre. La población está indignada”, sostuvo Rosario Cabrera esta noche y expresó sus condolencias a los deudos de los cuatro asesinados la madrugada del domingo.

Asimismo, consideró que la lucha contra las organizaciones criminales necesita mayor logística y tecnología para reducir estas cifras que generan dolor. “No queremos que el episodio del fin de semana se repita”, sostuvo.

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