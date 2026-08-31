Joana del Rosario Cabrera sostuvo que existe una brecha de 5 mil efectivos policiales. Lo anunció tras la liberación del comerciante de oro, Jens Lara Tantaquilla. Foto: composición/Andina
Joana del Rosario Cabrera sostuvo que existe una brecha de 5 mil efectivos policiales. Lo anunció tras la liberación del comerciante de oro, Jens Lara Tantaquilla. Foto: composición/Andina
Por Redacción EC

Además de la presidenta Keiko Fujimori, la gobernadora de La Libertad, Joana del Rosario Cabrera, también se pronunció tras la liberación del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien se reunió con su familia este lunes luego de que los criminales lo soltaran muy cerca de su casa en Trujillo. En conferencia de prensa, la PNP señaló que esto ocurrió al verse acorralados por la captura de cinco cómplices.

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