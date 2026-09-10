Gobierno propone reducir el hacinamiento en los penales trasladando a reos de menor peligrosidad a hangares militares en desuso. Foto: Andina
Gobierno propone reducir el hacinamiento en los penales trasladando a reos de menor peligrosidad a hangares militares en desuso. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno propone trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos considerados de menor peligrosidad a instalaciones temporales acondicionadas en hangares militares que actualmente se encuentran en desuso. El objetivo es reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control de los reclusos considerados que pertenecen a organizaciones criminales.

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