El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsará la culminación de proyectos de inversión pública paralizados, a través de la ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con el objetivo de dinamizar la actividad económica en el país.

Así lo indicó el ministro de Economía, Elmer Cuba durante el Open for Business Perú - USA organizado por BanBif y la Amcham, quien explicó que la medida apunta a los saldos de obras pendientes, lo que contribuiría a lograr los objetivos de los ejes planteados por el Gobierno para enfrentar el impacto del fenómeno El Niño, y la crisis internacional por el incremento en el precio de los combustibles y en las tasas de interés en el mundo.

Estados Unidos está evaluando cinco proyectos en el Perú en los que buscaría participar como inversionista y socio. Así lo anuncio su embajador, Bernie Navarro, durante el encuentro “Open for Business Perú - USA” organizado por BanBif y la Amcham.

Como parte de la política contracíclica a implementarse en el corto plazo para mantener el dinamismo de la economía, el Gobierno evalúa ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para financiar la culminación de tramos cortos de proyectos públicos inconclusos a nivel nacional.

“Esperamos terminar la obra pública tradicional con una nueva versión de OxI: saldos de Obras por Impuestos. Es decir, escoger la obra a la que le falta poco para terminar y aplicar el mecanismo. Eso es muy rápido y nos va a permitir enfrentar con éxito estos vientos contractivos”, indicó durante su participación en el encuentro empresarial Open for Business Perú–USA, organizado por BanBif con el apoyo de AmCham e International Finance Bank.

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El evento contó con la presencia de altas autoridades y directivos gremiales como Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú; Juan Carlos García Vizcaíno, gerente general de BanBif; Carlos Alarco, director de AmCham; y Abel Iglesias, director ejecutivo de International Finance Bank; el ministro Cuba recordó que la estrategia contracíclica del Gobierno se estructura bajo cuatro pilares: bonos a familias vulnerables; mantenimiento descentralizado de colegios, centros de salud, comisaría y carreteras; impulso a la construcción de viviendas y la finalización de obras públicas; y la inyección de liquidez a sectores económicos impactados.

Criterios de priorización

El titular del sector indicó que la reactivación de obras públicas inconclusas se focalizará en aquellas localidades que tienen expedientes técnicos adecuados, pero que no concluyeron porque los municipios no aseguraron el financiamiento, excluyendo aquellos que arrastren problemas legales o donde con presuntos indicios de corrupción.

“El MEF suspendió el financiamiento a ese alcalde o gobierno regional abrió muchos proyectos a la vez y no tuvo cómo financiarlos. Entonces, ahora le vamos a dar más a aquellos que tienen esos proyectos paralizados. Esos son los más rápidos de reactivarse”, enfatizó.

Gobierno evalúa ampliar mecanismo de Obras por Impuestos para culminar proyectos públicos paralizados FOTO: EC

En el caso de apoyo para el mantenimiento de infraestructura pública, el ministro indicó que el soporte económico se orientará no a las autoridades sino a los gestores directos de las instituciones que requieren este apoyo con el propósito de que el gasto sea rápido. “El dinero va directamente al director de la escuela, al comisario de la comisaría, al director de ese centro de salud para, bajo su responsabilidad, gastar en mantenimiento”, detalló.

Con estos anuncios, el Gobierno refuerza su compromiso con la implementación de medidas que generen respuestas oportunas a favor de la ciudadanía y los sectores competentes, frente a los riesgos asociados al fenómeno El Niño y los choques externos de oferta que enfrenta la economía nacional.

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