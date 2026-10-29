El ministro de Economía, Elmer Cuba, explicó que la medida apunta a los saldos de obras pendientes Foto: EC
El ministro de Economía, Elmer Cuba, explicó que la medida apunta a los saldos de obras pendientes Foto: EC
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsará la culminación de proyectos de inversión pública paralizados, a través de la ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con el objetivo de dinamizar la actividad económica en el país.

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