"Gobiernos regionales: estruendo mudo", por José Carlos Requena

En una semana sabremos ya si primó la sobrevivencia de un gobierno o si se instala uno nuevo. ¿Qué piensan las regiones de este proceso? El viernes 16, mientras el presidente Pedro Pablo Kuczynski daba su testimonio a la Comisión Lava Jato, el gobernador de La Libertad y cabeza de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Valdez (APP), criticaba en RPP Noticias “la manera irresponsable” en que el Congreso está llevando a cabo este proceso.



“Creemos que todo acto de corrupción tiene que ser sancionado, [pero] no estamos de acuerdo con la forma como el Poder Legislativo, a través de la Comisión Lava Jato, está llevando el proceso. Ha servido para perseguir a sus adversarios políticos y encubrir a sus aliados”, dijo Valdez.



Pero la vacancia, como se sabe, no es de responsabilidad de la Comisión Lava Jato, sino del pleno del Congreso. Por lo demás, y aunque declara en representación de la ANGR y no de su grupo político, cabe preguntarse si Valdez habló con César Villanueva, representante de la bancada de su partido en el Congreso, quien lideró la recolección de firmas para posibilitar el debate de la vacancia.

Lo cierto es que los gobernadores regionales, con quienes este gobierno buscó –con gran ahínco– un trato privilegiado, se han expresado. Su voz, sin embargo, parece haber sido opacada por un día lleno de sucesos políticos que no dejan descansar al trajinado régimen.



No solo la coyuntura juega en contra. Cuando de crisis políticas se trata, el diseño institucional peruano, muy descentralizador en este milenio, da un limitado peso a los gobiernos regionales. El Congreso es el que decide.



Extrañaba, por eso, el desatado entusiasmo que despertaba el acercamiento de Kuczynski a los gobiernos regionales, a inicios de su gestión. “La jugada política hoy es hacer gobierno –a falta de mayoría parlamentaria– con los gobernadores regionales. ¿Cómo se entiende esto? En repartir el poder a fuerza de ofertas concretas, como sentar a los gobernadores en Consejo de Ministros, descentralizar Pro Inversión o el SNIP, todo a cambio de tener el apoyo regional, por ejemplo, hoy para las facultades legislativas. ¿Cómo pueden influir los gobernadores regionales en el Congreso? A través de sus vínculos de pertenencia regional”, decía Rosa María Palacios en “La República”, en noviembre del 2016.



Según GFK, en febrero, la actitud positiva hacia la vacancia era mucho mayor en el interior (61%) que en la capital (42%). La voz de las autoridades regionales elegidas, sin embargo, podría ser un estruendo mudo ante lo que se juega en el Congreso el jueves 22. Como que los vínculos no pesaran mucho, en realidad.