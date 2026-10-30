En el marco de las acciones del Comando Unificado contra el crimen organizado en todas sus modalidades, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó dos operaciones contra la minería ilegal en los departamentos de Madre de Dios y Junín, que permitieron afectar bienes e infraestructura utilizados para esta actividad ilícita por un valor superior a S/ 6.2 millones.

La primera intervención se realizó el 30 de octubre en el sector del kilómetro 102, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios. Durante la operación de interdicción, los efectivos de la Dirección de Medio de Ambiente de la PNP intervinieron una extensa infraestructura empleada para la extracción ilegal de minerales, afectando directamente los recursos y medios logísticos utilizados en esta actividad.

la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó dos operaciones contra la minería ilegal en los departamentos de Madre de Dios y Junín FOTOS: Mininter

Como resultado, se inutilizaron diez motores, diez balsas tipo traca, diez plataformas de madera, diez pozas, diez tolvas y diez campamentos rústicos. También se intervinieron cinco motocicletas, un motocarguero y otros bienes y enseres. El valor total de los bienes afectados asciende a S/ 3 993 825.

La segunda intervención, desarrollada el 28 de octubre en el sector Huantinini, distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, en Junín, efectivos policiales ntervinieron a presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Auríferos de Huantinini’, dedicada a actividades vinculadas con la minería ilegal.

El operativo permitió detener a cinco personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad boliviana. Asimismo, se interdictaron una excavadora de oruga, tres motores, un generador eléctrico y dos campamentos mineros, además de otros enseres empleados para esta actividad ilícita. Durante las diligencias también se incautaron 14.9 gramos de mineral aurífero (oro) y ocho teléfonos celulares. El valor de los bienes afectados fue estimado en S/ 2 275 615.

Operativos del Comando Unificado incautan bienes por más de S/ 6.2 millones FOTOS: Mininter

Ambas operaciones forman parte de la estrategia del Ministerio del Interior orientada a anticiparse al crimen, golpear las capacidades logísticas de las organizaciones criminales y recuperar el control territorial.

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