Comando Unificado contra el crimen organizado en todas sus modalidades, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó dos operaciones contra la minería ilegal en los departamentos de Madre de Dios y Junín FOTOS: Mininter
Comando Unificado contra el crimen organizado en todas sus modalidades, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó dos operaciones contra la minería ilegal en los departamentos de Madre de Dios y Junín FOTOS: Mininter
Por Redacción EC

En el marco de las acciones del Comando Unificado contra el crimen organizado en todas sus modalidades, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó dos operaciones contra la minería ilegal en los departamentos de Madre de Dios y Junín, que permitieron afectar bienes e infraestructura utilizados para esta actividad ilícita por un valor superior a S/ 6.2 millones.

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