Grados sobre Buenos Aires: "No hubo intención de ocultar nada"

El coordinador nacional del Ejecutivo para la visita del Papa, Alfonso Grados, negó en conferencia de prensa que se haya tenido intención de ocultar al Papa Francisco las viviendas del barrio Buenos Aires, en Trujillo, que fueron afectadas por El Niño costero.

Ante la llegada del Papa Francisco a Trujillo, las autoridades marcaron la ruta del Papa con telas blancas, pero en algunas zonas donde había casas prefabricadas o viviendas muy deterioradas se colocaron plásticos celestes.



También se apreciaron planchas de triplay, pero voceros del municipio de Víctor Larco dijeron que se cubrieron esas zonas con este material porque ahí solo hay terreno baldío o casas a medio construir.

El ex ministro de Trabajo aseguró que solo se dispuso la colocación de triplay en algunos terrenos privados que tenían sus fachadas en abandono y no mostraban una infraestructura adecuada ante la visita del Sumo Pontífice.

"En innumerables ocasiones vimos algunas zonas de la ciudad que en su mayoría no tenían una apariencia inadecuada en virtud de El Niño costero sino a una dejadez que había sobre algunas propiedades privadas que no tenían un impacto por el fenómeno de El Niño y, de verdad, afeaban muchísimo el recorrido del Papa. Estoy hablando de propiedades privadas que tenían abandonados los frontis o que tenían algunas lonas que intentaban cubrir terrenos baldíos. Eso no era sostenible mantenerlo así ante una situación de presencia del recorrido papal, pero eran zonas privadas", aseguró.



Grados insistió que el gobierno municipal hizo las gestiones para que los propietarios cubrieran sus propias propiedades y generaran un aspecto "más razonable".



No obstante, aceptó que en algunos puntos sí se habían colocado lonas sobre zonas afectadas por El Niño costero, por lo que pidió disculpas por los errores.



"Hemos escuchado testimonios de algunos pobladores al respecto. Lo que queremos enfatizar es que eso no se ha hecho como parte de una política de ocultar nada, no se ha hecho como parte de una política de querer minimizar los retos que tiene el Gobierno pendiente en torno a la reconstrucción de estas zonas. Quiero precisar que ni el gobierno local ni la comisión organizadora ha tenido intención en esa línea, si ha habido errores por querer mejorar algún aspecto de alguna zona muy puntual hay que reconocerlo pero no ha habido ninguna intención de querer ocultar nada", sentenció.