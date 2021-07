En noviembre del año pasado, cuando la profesora Greivy García Saavedra tuvo que ser hospitalizada en Piura por problemas con su embarazo y luego aislada por dar positivo para COVID-19, nunca dejó de contactarse con sus alumnos.

“Desde ahí trabajé con ellos. He tenido que superar lo de mi bebe y continuar enseñando. Mi objetivo es que los niños no solo lean y escriban, sino que entiendan lo que están leyendo”, cuenta.

Desde hace cinco años es profesora y directora del colegio unidocente del caserío de Pusmalca, en el distrito de Canchaque, en Piura. Desde antes de la pandemia, llegar al caserío era una travesía por la falta de transporte; por eso, algunas veces, tenía que caminar más de una hora. Con la llegada del COVID-19 y las restricciones sanitarias, la profesora Greivy tuvo que invertir su dinero en comprar una pequeña moto para poder ver a sus alumnos, aunque sea de vez en cuando.

“No es igual llamarlos por teléfono que verlos. Es ahí que surge la estrategia de ir a visitarlos. Hemos logrado que los niños al menos estén leyendo. Eso se logró conversando diariamente con los padres, visitando un día a un niño y otro día a otro”, dice.

—Con pizarra en mano—

El maestro de secundaria Apolinar Huamán Quiroz reconoce hoy que la medida que tomó el año pasado, cuando empezó la pandemia por el COVID-19, fue riesgosa, pero no se arrepiente.

Cuando se enteró de que la mayoría de sus alumnos del colegio Túpac Amaru de la localidad Urinsaya, en Espinar (Cusco), no lograba conectarse a las clases de Aprendo en Casa, decidió coger su pizarra e ir en busca de ellos para darles clases al aire libre. “Sobre todo en un momento difícil para llegar a los estudiantes, me pareció bastante satisfactorio, ya que los padres esperaban que algún maestro llegara a contactarse con ellos, sobre todo con los que no tenían celular”, cuenta.

Luego de que estas clases fueron restringidas, el profesor optó por otra estrategia: enviarles fichas de trabajo todos los viernes con personas que viven en la zona. “Pese a los esfuerzos, las clases a distancia nunca podrán reemplazar la presencia del maestro”, concluye.

—Condecorada—

Este año, la profesora de primaria Carmen Ollachica ha sido galardonada con la Palma Magisterial, la máxima distinción honorífica que otorga el Estado a los profesionales de la educación.

Ha sido una premiación virtual, así como las clases que tiene que dictar a sus alumnos debido a la pandemia por el COVID-19.

Desde hace diez años es maestra en Sicuani, Cusco. Reconoce que trabajar de forma remota ha sido un reto para ella y sus alumnos, pero asegura que se están adaptando. Eso sí, espera que la pandemia acabe pronto para volver a verlos en persona.

“Es totalmente diferente trabajar así. No es cálido. Somos personas que necesitamos de cariño de un abrazo y de los niños. A mis niños les ha chocado mucho porque no pueden expresar sus sentimientos”, comenta.

La profesora Carmen recuerda que se hizo maestra porque siempre tuvo la intención de formar niños críticos y que no sean sumisos. Aún sueña con promover esa nueva generación; la pandemia por el COVID-19, dice, no se lo va a impedir.

Los tres profesores esperan ansiosos a ser vacunados contra el COVID-19. El Minedu anunció que unos 200 mil maestros, directores y administrativos de escuelas de zonas rurales empezarán a ser vacunados desde el 6 de julio.

El estrés laboral por pandemia

Desde junio del año pasado, el Minedu inició la estrategia Te Escucho Docente, para dar apoyo psicológico a los profesores durante la pandemia por el COVID-19.

Karim Violeta Boccio, vocera de la Dirección General de Desarrollo Docente del Minedu, precisó que la web que se habilitó para atender a los docentes ha recibido, hasta el momento, 898 mil visitas.

“También hemos tenido más de 5.200 atenciones de ayuda psicológica a unos 2.800 profesores y profesoras de todas las regiones del país. Cada uno llega a recibir hasta 3 atenciones, dependiendo de su situación”, indicó.

La vocera del Minedu precisó que los principales motivos de búsqueda de ayuda están relacionados al estrés laboral asociado al contexto de la pandemia.

“Todos los que somos profesores sabemos que hay una gran carga emocional y para poder desarrollar la docencia tenemos que empezar por nosotros mismos”, finalizó.