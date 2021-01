La Contraloría General de la República advirtió que la ejecución de la obra de protección contra inundaciones en las localidades de Anchacclla, Lircay y Ocopa, ubicadas en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes (Huancavelica) presenta deficiencias que ponen en riesgo a la población de dichas localidades.

En un comunicado, la institución precisó que el proyecto tiene una inversión que supera los 46 millones de soles, pero se encuentra suspendida. Esta obra comprende la construcción de una defensa ribereña a lo largo de la franja marginal (izquierda y derecha) del río Sicra, de más de 15 kilómetros de longitud.

Según el último Informe de Hito de Control N° 10190-2020-CG/GRHV-SCC, se detectaron nueve situaciones adversas, entre las que se encuentra el incumplimiento en la profundidad de fundación de las estructuras hidráulicas (protección de las bases) y que no se encuentra conforme al expediente técnico reformulado, por lo que no garantizaría su función de contención y protección ante las posibles inundaciones del río Sicra.

Cabe resaltar que, en la inspección técnica en campo realizada el 27 de noviembre, se verificó que la cantidad de metrados de encofrado y desencofrado es menor a lo programado para la ejecución de los muros de contención, provocando el riesgo de pagos en exceso y posibles retrasos en la obra.

Asimismo, se observó que la instalación de los aceros de refuerzo de los muros de contención del margen izquierdo no tiene las dimensiones establecidas, lo que no garantiza su resistencia por fallas estructurales como efectos de flexión que afectan la vida útil de la obra. Además, el revestimiento del muro de concreto armado presenta un deterioro prematuro y no garantizaría la estabilidad de las estructuras hidráulicas ejecutadas.

Finalmente, la Contraloría advirtió el incumplimiento de funciones del supervisor de obra que no controló ni verificó la ejecución de los trabajos realizados por la empresa contratista.

De la misma forma, se detectó la falta de experiencia y calificación profesional del personal clave responsable de la dirección técnica, generando el riesgo de una inadecuada ejecución de obra y afecta directamente sobre la calidad de la misma.

En ese sentido, la Contraloría agregó que el Gobierno Regional de Huancavelica no remitió el Plan de Acción para la implementación de las acciones preventivas y correctivas respecto a las ocho situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control N° 9641-2020-CG/GRHV-SCC, correspondiente al reinicio de la obra.

La entidad remarcó que todos los informes de control fueron notificados oportunamente al titular de la Contraloría para que adopte las acciones que correspondan.

