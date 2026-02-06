Huancavelica: derrumbe de cerro por lluvias bloquea carretera e interrumpe tránsito vehicular

A consecuencia de las lluvias intensas registradas en todo el Perú, un derrumbe de cerro bloqueó por completo la carretera que conecta las regiones de Huancavelica, Junín y Ayacucho, en el anexo de San Jose de Chocoro, distrito de Aurahua, provincia de Castrovirreyna.

A través de un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica (COER) informó que no se reportan fallecidos ni heridos de gravedad.

Ante la desesperación, numerosos usuarios decidieron atravesar el alud a pie, poniéndose en grave peligro por el riesgo de que se produzcan nuevos deslizamientos.

Hasta el momento, el tránsito vehicular se encuentra interrumpido en vía la vecinal que comunica las localidades. La emergencia fue registrada con código SINPAD 253052. El cierre de la vía causó alarma entre transportistas y usuarios frecuentes de este tramo, quienes tuvieron que contactar a familiares y autoridades para informar sobre lo ocurrido.

Cabe recordar que el distrito de Aurahua se encuentra declarado en Estado de Emergencia mediante el DS N° 003 - 2026-PCM vigente hasta el 10 de marzo de 2026.

Limpieza de vía bloqueada

Canal N señaló que Provías Nacional, junto con la empresa Covicentro, movilizó cargadores frontales y volquetes para sacar el lodo y las rocas que cubren la carretera. Estas las labores se desarrollan con complicaciones por la gran cantidad de material y las continuas precipitaciones, que elevan el riesgo de nuevos deslizamientos.

Vias bloqueas por desastres naturales

En su última actualización, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que un total 23 vías nacionales permanecen con tránsito restringido y una interrumpida debido a las intensas lluvias, deslizamientos de tierra y huaicos registrados en distintas zonas del país.