Huancavelica: derrumbe de cerro por lluvias bloquea carretera e interrumpe tránsito vehicular

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
A consecuencia de las lluvias intensas registradas en todo el Perú, un derrumbe de cerro bloqueó por completo la carretera que conecta las regiones de Huancavelica, Junín y Ayacucho, en el anexo de San Jose de Chocoro, distrito de Aurahua, provincia de Castrovirreyna.
TE PUEDE INTERESAR
- Temblor vía IGP hoy, 6 de febrero: reporte del epicentro, hora y magnitud de últimos sismos
- Fiscalía de Lambayeque logra condena contra policías por corrupción en compras durante la pandemia
- “Bailé en la Candelaria embarazada para regalarle ese esfuerzo a la Virgen y a mi hija”: las historias de fe y resistencia detrás de los caporales
- Senamhi refuerza su red de más de 1000 estaciones hidrometeorológicas en todo el Perú
- Gobierno lanza Sunir para reemplazar al INPE: ¿Cómo y desde cuándo funcionará y cuáles son los cuestionamientos?
Seguir temas