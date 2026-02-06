Huancavelica: derrumbe de cerro por lluvias bloquea carretera e interrumpe tránsito vehicular

Escuchar

Un deslizamiento de tierra de gran magnitud bloqueó por completo la carretera que conecta las regiones de Huancavelica, Junín y Ayacucho. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

A consecuencia de las lluvias intensas registradas en todo el Perú, un derrumbe de cerro bloqueó por completo la carretera que conecta las regiones de Huancavelica, Junín y Ayacucho, en el anexo de San Jose de Chocoro, distrito de Aurahua, provincia de Castrovirreyna.

