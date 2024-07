Huancavelica, una de las regiones más empobrecidas de Perú según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), enfrenta actualmente una crisis, agravada por el friaje y las heladas. Con una tasa de pobreza extrema del 13,9% y un 39,5% de su población en situación de pobreza total, esta región lucha con temperaturas que han llegado a -6°C en sus localidades situadas a más de 4,500 metros de altitud.

Ante esta emergencia, la Fundación Romero viajó hasta las 10 localidades más afectadas con 30 toneladas de ayuda humanitaria para más de 3.000 familias.

La combinación de alta vulnerabilidad económica y severas condiciones climáticas ha provocado un aumento alarmante de enfermedades respiratorias y una grave escasez de alimentos.

Por ello, los packs entregados incluyen frazadas, ropa de abrigo para adultos y niños, así como alimentos de la canasta básica y con alta carga calórica para ayudarlos a enfrentar las bajas temperaturas.

Este esfuerzo busca aliviar las necesidades inmediatas de las familias y apoyar la salud y el bienestar de los más vulnerables, especialmente niños y adultos mayores, los más propensos a sufrir problemas graves por el frío extremo.

La Fundación Romero llevó ayuda humanitaria a 10 localidades de la región Huancavelica afectadas por las fuertes heladas | Foto: Difusión

Llegar con esta ayuda humanitaria a las localidades ubicadas en la puna de Huancavelica ha sido posible gracias a la capacidad de respuesta rápida que ha desarrollado la Fundación Romero ante las emergencias; y- sobre todo- al valioso apoyo de sus voluntarios, trabajadores de las empresas del Grupo Romero, quienes armaron los packs y viajaron a entregarlos directamente a los afectados.

“Cuando los peruanos vivimos una emergencia, en la Fundación Romero no podemos ser ajenos a ello. Lo hemos hecho ayer, ahora y lo seguiremos haciendo siempre. Las heladas que están soportando las comunidades de las zonas altoandinas no es una excepción. Huancavelica no solo está entre las regiones más pobres del Perú, sino también es una de las que está sufriendo con más fuerza las consecuencias de este fenómeno. Acceder a las localidades de la puna con 30 toneladas de ayuda no ha sido tarea fácil. Pero, gracias a la experiencia ganada en la atención temprana de emergencias como el FEN, nuestra red de voluntarios de las empresas del Grupo Romero y Buenaventura que nos dio el soporte para identificar a los más vulnerables entre los vulnerables, nos adaptamos a las condiciones y logramos entregar directamente la ayuda a cada familia. Estamos orgullosos de liderar una de las mayores iniciativas de ayuda en esta región y decir: misión cumplida”, sostuvo Martín Pérez Monteverde, director ejecutivo de Fundación Romero, quien viajó junto a los voluntarios hasta la zona.

Asimismo, Pérez recordó que el impacto de las heladas en Huancavelica es severo, ya que en lo que va del año, se han reportado 29 muertes debido a neumonía, con un total de 1.311 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) no neumónicas en niños menores de cinco años hasta el 23 de junio.

“Toda la ayuda humanitaria, que pueda llegar hasta las zonas altoandinas en este momento, es un recurso vital para que más familias puedan hacer frente a esta mala temporada. Destaco y celebro cualquier iniciativa como la nuestra que brinde soporte a las familias más vulnerables de nuestro país. Como Fundación Romero, aquí estamos para seguir apoyando”, puntualizó.