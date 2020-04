Incomunicados. Así se encuentran los pobladores de cuatro distritos desde hace 25 días tras el derrumbe de un tramo de la plataforma de la vía que une a los distritos de la zona Nor Oriental de la provincia de Tayacaja con Huancayo y que hasta la fecha las autoridades no han solucionado este problema. Los afectados no pueden abastecerse de alimentos ni lo agricultores trasladar su productos a Huancayo y tampoco movilizarse para una emergencia de salud.

El colapso ocurrió en el tramo del centro poblado San Isidro de Acobamba con el sector Maparumi, que cedió por el incremento del cauce en el río Huari.

Esto situación obligó a los pobladores de los distritos de Salcahuasi, Surcubamba, Huachocolpa, Tintaypuncu, Roble y otros a usar la ruta de San Marcos de Rocchac, la misma que está en pésimas condiciones. Esta vía alterna es muy angosta y el viaje tarda más de 10 horas mientras que por la carretera interrumpida lo hacen solo en cuatro horas.

A raíz de este problema, el regidor de la Municipalidad del Centro Poblado Matibamba, Justo Poma Chamorro, manifestó que no pueden abastecerse de alimentos, ni los agricultores trasladar sus productos a Huancayo.

Poma exige a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Tayacaja y del Gobierno Regional que rehabiliten inmediatamente la vía.

“Al usar la ruta de San Marcos de Rocchac gastamos más por el alto costo de los pasajes y los fletes para sacar nuestros productos hacia Huancayo, además existe un alto riesgo de volcarnos, la vía es muy angosta”, denunció la autoridad edil.

Por su parte, el gerente de transportes, Ever Pérez Rabelo, afirmó que pedirá que el Consejo Regional de una declaratoria de emergencia a fin de acelerar la carretera a fin de conseguir los permisos necesarios de maquinarias y sobre todo explosivos.

Acotó que habilitarán primero un pase rápido para que pasen enfermos y ambulancias, y utilizarán rodillos, cargadores frontales, orugas y otras maquinarias.

