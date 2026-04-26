Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hecho ocurrido en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, es investigado por las autoridades locales | Captura de video TV Perú
Hecho ocurrido en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, es investigado por las autoridades locales | Captura de video TV Perú
Por Redacción EC

Ocho militares se encuentran detenidos y fueron puestos a disposición del Depincri de Huanta, en Ayacucho, por un presunto caso de uso excesivo de la fuerza en un operativo en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica, en el que murieron cinco personas y otras dos quedaron heridas.