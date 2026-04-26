Ocho militares se encuentran detenidos y fueron puestos a disposición del Depincri de Huanta, en Ayacucho, por un presunto caso de uso excesivo de la fuerza en un operativo en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica, en el que murieron cinco personas y otras dos quedaron heridas.

A pesar de que el hecho fue reportado inicialmente como un enfrentamiento contra presuntos delincuentes involucrados en actividades ilícitas, las primeras indagaciones sugieren que hubo un uso excesivo de la fuerza en un ataque contra una camioneta en la que iban civiles a bordo.

Según informa RPP, no se habría encontrado armas de fuego ni sustancias ilícitas en el vehículo atacado por los uniformados. Además, testigos señalan que los ocupantes de la camioneta estaban desarmados al momento del ataque.

Los heridos, identificados como Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, se encuentran internados en el hospital de Pampas, mientras que la Fiscalía Antidrogas de Huancayo y la Fiscalía Provincial Penal de Pampas realizan las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos.

En tanto, tres de las cinco víctimas fueron identificadas como Cristian Vilcatoma Águila, William Núñez Soto y Jaime Bendezú Paraguay.

Imagen: Facebook / Municipalidad Centro Poblado Pucacolpa - Huarcatan

Imagen: Facebook / Distrito de Colcabamba Yuraq Saco

En un pronunciamiento en su cuenta de Facebook, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, después de las primeras diligencias y verificaciones en el lugar, se encontraron evidencias que son materia de investigación.

“El caso ha sido asumido por el Depincri PNP Huanta – Ayacucho, que continúa con las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, conforme a ley. Asimismo, personal militar interviniente se encuentra sujeto a las acciones correspondientes dentro del proceso de investigación, al igual que el armamento incautado en la zona”, señaló la institución.

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