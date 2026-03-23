Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Huancavelica: transportistas paralizan vía Los Libertadores y exigen intervención del MTC. (Foto: Captura/América Noticias)
Huancavelica: transportistas paralizan vía Los Libertadores y exigen intervención del MTC. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Transportistas y pobladores de Huancavelica acatan este lunes 23 de marzo un paro que mantiene restringido el tránsito en la vía Los Libertadores. La medida busca presionar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para atender una serie de demandas vinculadas a la ejecución de obras viales en la región.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.