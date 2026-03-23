Transportistas y pobladores de Huancavelica acatan este lunes 23 de marzo un paro que mantiene restringido el tránsito en la vía Los Libertadores. La medida busca presionar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para atender una serie de demandas vinculadas a la ejecución de obras viales en la región.

En el lugar, los manifestantes exigen el inicio inmediato del asfaltado del tramo Rumichaca–Santa Inés, así como la entrega del expediente técnico correspondiente al tramo Santa Inés–Huancavelica. Además, demandan avances en la vía Santa Inés–Castrovirreyna–Pámpano, considerada clave para la conectividad de la zona.

Durante la protesta, dos pobladores fueron entrevistados por América Noticias, donde expusieron sus reclamos. “Estamos exigiendo el inicio inmediato del tramo Rumichaca–Santa Inés para que sea una carretera asfaltada de doble vía, como se había acordado con el expediente técnico. También pedimos la entrega inmediata del expediente técnico de Santa Inés–Huancavelica”, señaló uno de ellos.

Asimismo, el dirigente advirtió que, de no ser escuchados, las medidas podrían intensificarse. “En caso de no seamos escuchados, esto va a tener que radicalizarse, y eso sí, vamos a responsabilizar al ministro de Transportes y Comunicaciones”, indicó, al tiempo que solicitó la presencia de una comisión de alto nivel para instalar una mesa de diálogo.

Por su parte, otro manifestante describió las condiciones actuales de la vía. “Como usted puede ver, hay charcos de agua en la vía Los Libertadores. El pueblo huancavelicano está exigiendo el asfaltado definitivo de la carretera Santa Inés–Rumichaca y Santa Inés–Castrovirreyna–Pámpano”, declaró también a América Noticias.

Finalmente, los transportistas precisaron que la medida podría levantarse si se instala una mesa técnica de trabajo. “Si es que se instala el día de hoy, estamos suspendiendo nuestra medida de lucha”, afirmaron. Entretanto, el tránsito permanece afectado en este importante corredor vial.