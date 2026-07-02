El proyecto STEM+G 2026 tiene como meta que el 60% de los proyectos de aprendizaje desarrollados en las aulas de Huancavelica sean liderados por niñas a través de espacios seguros. Foto: Food for the Hungry Perú
El proyecto STEM+G 2026 tiene como meta que el 60% de los proyectos de aprendizaje desarrollados en las aulas de Huancavelica sean liderados por niñas a través de espacios seguros. Foto: Food for the Hungry Perú
Por Redacción EC

A fin de reducir las brechas de género en el acceso a las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la organización humanitaria Food for the Hungry Perú lanzó oficialmente el proyecto STEM+G 2026: “Aprendizaje que transforma con innovación y equidad”, una experiencia educativa que busca que las escuelas públicas de nivel primaria en Huancavelica se conviertan en centros de innovación tecnológica y que sean las niñas quienes lideren los aprendizajes sobre herramientas de robótica, programación y modelamiento matemático para resolver problemas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: