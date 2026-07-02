A fin de reducir las brechas de género en el acceso a las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la organización humanitaria Food for the Hungry Perú lanzó oficialmente el proyecto STEM+G 2026: “Aprendizaje que transforma con innovación y equidad”, una experiencia educativa que busca que las escuelas públicas de nivel primaria en Huancavelica se conviertan en centros de innovación tecnológica y que sean las niñas quienes lideren los aprendizajes sobre herramientas de robótica, programación y modelamiento matemático para resolver problemas.

Noemí Gamonal, Directora País de Food for the Hungry Perú, explicó que en el Perú solo el 18% de matrículas en carreras STEM las realizan las mujeres. Ante ello, resaltó la importancia de la participación de las niñas en áreas STEM desde sus primeros años de formación educativa para descubrir talentos, despertar vocaciones tempranas y cerrar las brechas de género que históricamente han limitado el acceso de niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación.

Docentes y estudiantes se prepararán intensamente para las Olimpiadas STEM, donde las aulas se convertirán en verdaderos laboratorios de creatividad e innovación.

“Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, la equidad y la calidad educativa. Buscamos fortalecer la educación primaria en Huancavelica mediante la implementación de un modelo educativo STEM con enfoque de género y pertinencia territorial. Asimismo, promovemos aprendizajes significativos y cambios transformadores, impulsando la igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo del capital humano de niñas y niños”, explicó Gamonal durante la ceremonia.

Así, el proyecto STEM+G 2026 tiene como meta que el 60% de los proyectos de aprendizaje desarrollados en el aula sean liderados por niñas y que las estudiantes desarrollen conocimiento técnico que les permita abordar problemáticas locales urgentes; como la gestión de suelos y del agua, así como el impacto de la crisis climática en sus comunidades, lo que, a su vez, fortalecerá su identidad territorial y cultural.

El proyecto incorpora metodologías que fortalecerán las competencias STEM y las habilidades socioemocionales de los escolares de la región Huancavelica.

Durante el evento, la coordinadora del Programa de Área (PA) Huancavelica de FH Perú, Blanca Luz Boza Cabrera, explicó que Food for the Hungry Perú, en alianza con la Dirección Regional de Educación de Huancavelica y las UGEL de Huancavelica, impulsará la implementación del modelo STEM+G mediante recursos y materiales pedagógicos para el diseño y desarrollo de proyectos, así como un atlas interactivo STEM+ G para asegurar la sostenibilidad del aprendizaje.

Además, resaltó el rol de los docentes en este proyecto y aseguró que se integrará activamente a directores, padres de familia y las comunidades, a fin de que los escolares puedan seguir accediendo a este tipo de formación. Asimismo, anunció que próximamente, docentes y estudiantes se prepararán intensamente para las Olimpiadas STEM, donde las aulas se convertirán en verdaderos laboratorios de creatividad e innovación.

Representantes de Food for the Hungry y de las UGEL de Huancavelica y Arequipa participaron en la ceremonia de lanzamiento del proyecto.

“También vamos a fortalecer las capacidades de nuestros maestros a través de un programa formativo de manera virtual y presencial, que aborda la deconstrucción de estereotipos, el diseño de soluciones integradas y, sobre todo, resalta el bienestar social humano. La implementación del proyecto se da en un espacio práctico en el aula donde cobra vida la innovación, a través de equipos de instalación científica, pensamiento computacional, programación y el uso de la inteligencia artificial, pero de una manera ética y adaptada a la escuela primaria. Además, vamos a sistematizar la experiencia para asegurar que las buenas prácticas identificadas en las aulas de primero o sexto grado puedan replicarse con éxito en toda la región”, señaló la especialista.

Vale precisar que, en el marco del proyecto, los docentes accederán al Atlas Interactivo STEM+G, una plataforma digital de acceso gratuito que pondrá a disposición de los profesores de todo el país 50 recursos educativos validados con enfoque de género, interculturalidad e innovación. Estos materiales estarán disponibles en línea, pero también podrán descargarse para su uso sin conexión a internet, tomando en cuenta las dificultades de las comunidades.

Representantes de Food for the Hungry y de las UGEL de Huancavelica y Arequipa participaron en la ceremonia de lanzamiento del proyecto.

Asimismo, el director de la Dirección Regional de Educación Huancavelica, Mg. Walter Gala Palomino, resaltó que el proyecto de Food for the Hungry Perú incorpora metodologías que fortalecerán las competencias STEM y las habilidades socioemocionales de los escolares de la región.