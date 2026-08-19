Un sismo de magnitud 3.4 se registró en la región de Huancavelica esta mañana, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), pocas horas después de un evento similar registrado cerca de la costa de Lima.

De acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el temblor se localizó a 15 kilómetros al este de la localidad de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja. El movimiento inició exactamente a las 09:16 a.m. y tuvo una profundidad de 14 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.

El reporte indica que la intensidad del sismo fue de grado II en la escala de Mercalli Modificada para la zona de Colcabamba, donde se percibió con mayor intensidad.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0566

Fecha y Hora Local: 19/08/2026 09:16:12

Magnitud: 3.4

Profundidad: 14km

Latitud: -12.37

Longitud: -74.55

Intensidad: II Colcabamba

Referencia: 15 km al E de Colcabamba, Tayacaja - Huancavelicahttps://t.co/WIPnNYwzGM — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 19, 2026

El reporte del IGP determina las coordenadas geográficas del epicentro en una latitud de -12.37 y una longitud de -74.55.

El IGP recordó a la población que es el único organismo del Estado peruano encargado de emitir información sísmica oficial a través de su red de estaciones. Asimismo, instó a los ciudadanos a no prestar atención a noticias falsas, reiterando que los sismos no se pueden predecir bajo ningún método científico actual.

IGP detalla sismo de 4.8 en Lima

Horas antes del sismo en Huancavelica, la ciudad de Lima también fue epicentro de un movimiento telúrico de mayor intensidad. A las 05:28 a.m. de este mismo 19 de agosto, el IGP registró un temblor de magnitud 4.8 que sacudió la costa central del territorio peruano,.

Este primer evento del día tuvo su epicentro a 42 kilómetros al suroeste del distrito de Lurín, con una profundidad de 42 kilómetros. La intensidad en la capital peruana alcanzó el grado III.