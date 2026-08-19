Sismo de magnitud 3.4 en Huancavelica la mañana del 19 de agosto.
Sismo de magnitud 3.4 en Huancavelica la mañana del 19 de agosto.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.4 se registró en la región de Huancavelica esta mañana, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), pocas horas después de un evento similar registrado cerca de la costa de Lima.

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