En Huancavelica, un deslizamiento de piedras y tierra destruyó un largo tramo de la vía del Tren Macho. El desastre interrumpió el tránsito ferroviario y generó preocupación entre los pobladores.

Vecinos de la zona de Matipacara exigieron a las autoridades acciones inmediatas de limpieza y reconstrucción en los más de 100 metros de la vía destrozada.

¿Por qué ocurrió el deslizamiento?

Según América Noticias, en la parte superior del cerro se encuentra personal de carreteras realizando labores de limpieza. En tanto el alcalde de Paticapá, Héctor Espinoza, explicó lo sucedido y pidió la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“El daño ha sido de la empresa china CRGT. De acá a 15 metros (en el cerro) han hecho una franja de coronación de extremo a extremo que son 120 metros, allí se ha puesto todo el agua y afectó, ya que no ha habido drenaje. Es falta de control de supervisión de la obra, de la Contraloría”, precisó al matinal.

“Hasta la fecha no ha habido pronunciamiento de la empresa y tampoco de Defensa Civil”, dijo la autoridad edil.

Además, el burgomaestre sostuvo que se ha dañado la vía peatonal de la comunidad Parlacancha.

La vía afectada está a 15 kilómetros de la ciudada de Huancavelica y a 4 kilómetros de la carretera con Huali.

Deslizamientos y lluvias en Perú

En las últimas horas, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) elevó a47 el número de provincias declaradas en alerta roja, un incremento significativo frente al reporte previo, como consecuencia de laslluvias de fuerte a extrema intensidad.