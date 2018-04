Huancayo: detienen a alcalde de San Jerónimo por presuntos actos de corrupción

Agentes de la Policía contra la Corrupción (Dircocor) detuvieron esta tarde a Aldo Martínez Véliz, alcalde del distrito de San Jerónimo de Tunan (Huancayo), luego que la fiscalía anticorrupción solicitara su detención preliminar por 72 horas.

La medida fue confirmada por el quinto juzgado de la Corte Superior de Justicia de Junín. La autoridad municipal es investigada por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción al solicitar la suma de S/5 mil a una ex colaboradora de la comuna para agilizar el pago de sus honorarios.

Hace unos días, el medio regional Radio 1550 presentó un audio entre la denunciante, identificada como Gladys Sumarán, y el alcalde donde este último hacía el pedido. La denuncia fue tomada de oficio por el fiscal Rodrigo Mera.

-Audio comprometedor-



En el audio se escucha al alcalde de San Jerónimo, Aldo Martínez, hablando con Sumarán quien le increpa por sus honorarios:



“-Aldo Martínez (AM): Entonces le estoy llamando, por lo que usted no me dijo nada cuando usted se retiró ¿Se va a cumplir o no lo establecido? Yo quiero que ustedes sean franco así evitamos cualquier tipo de problema.



-Gladys Sumarán (GS): El problema es que nosotros no hemos hecho ningún acuerdo al inicio del Proyecto, luego usted me dijo que quería su coima 5 mil soles y la verdad que yo nunca doy coima.



-AM: Por eso yo le digo, que no hablemos de coima ni nada por el estilo. Aquí creo nos evitamos algunos problemas y si es así no hay ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente con ustedes. Yo creo que si no está dentro de su voluntad quedamos ahí. Yo creo que ustedes han esperado bastante tiempo. Yo solo quería cotejar, si no se puede, no se puede.



- GS: Gracias señor alcalde, gracias por su compresión, realmente la verdad yo no doy coima. Tenemos que velar por nuestro Perú, señor alcalde, sino cuándo vamos a salir de esta cochinada que vivimos todos”.



Días atrás, en su descargo, la autoridad municipal Aldo Martínez Veliz dijo que en ningún momento él habló de coimas ni nada por el estilo, sino de voluntad que habían pactado.

-Audio de otro alcalde-



En otro audio, también denunciado por el mismo medio, involucra al alcalde del distrito de Chilca, José Auqui Cosme (Huancayo). Allí se escucha hablar de cómo la autoridad habría pedido la suma de 8 mil soles a una empresa promotora de eventos para que ese dinero sea entregado a un fiscal que llevaba su caso y así lo pueda “limpiar”.



“[…] en mi desesperación yo necesitaba plata para pagar al fiscal. Y para que me dejen en limpio me ha dado S/8 mil (en referencia a una promotora). Les juro es todo lo que he recibido y ahora si me van a cuestionar ello a la mierda. Asumo la responsabilidad. Eso es lo que me ha dado el promotor, 8 “lucas” y todo se ha ido así: ¡toma!”, se escucha decir a Auqui Cosme, que reconoce ser la persona de la conversación, pero asegura que el audio fue editado.

-Fiscalía investiga-



Ambos casos ya vienen siendo investigados por el fiscal superior de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, Ramón Vallejo Odría, que dio a conocer que encargará a un despacho indagar la identidad del fiscal a quien hace referencia en el audio el alcalde de Chilca.



En el caso de Auqui Cosme, la fiscalía aperturó investigación mediante la carpeta fiscal N° 2018-55-0 por el presunto delito de Cohecho activo genérico impropio.

