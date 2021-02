“El jueves hemos tenido un pico de 31 fallecidos. El viernes han sido 20. La cifra no baja esta semana”, contó la médica cirujana Darly del Carpio a El Comercio sobre la situación que vive Huánuco por la pandemia del COVID-19. Esta región, al igual que Lima, está en el nivel de alerta extremo y con confinamiento obligatorio hasta el 14 de febrero.

Huánuco tiene una población de 760.270 habitantes y solo cuenta con dos hospitales de contingencia del Ministerio de Salud (Minsa). También tiene dos centros de atención de Essalud: uno de ellos permanente y otro ha sido acondicionado temporalmente con camas de hospitalización.

Solo en enero fallecieron 327 pacientes por coronavirus. Entre marzo del 2020, cuando se inició la pandemia, y enero del 2021 han muerto 1.242 personas, según el último reporte de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología de esa región. Los decesos en lo que va de este primer mes del año representan el 26% del total de fallecidos.

En esta región, el acceso al oxígeno es muy crítico. Hace una semana, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó a través de su cuenta de Twitter que el Minsa hizo llegar a Huánuco el tercer envío de oxígeno para la atención de pacientes COVID-19. “Se cumplió lo ofrecido”, publicaron. Este envío incluyó 50 balones de oxígeno y 50 concentradores de oxígeno para frenar la alta tasa de mortalidad y contagios. Sin embargo, para los médicos y autoridades esa dotación es insuficiente.

“Es clarísimo que esos balones y concentradores no responden a los requerimientos que hicimos desde octubre, cuando ya avizorábamos el peor escenario. Los 50 balones que enviaron solo sirven para atender a 10 pacientes en un solo día”, afirmó César Torres, director regional de Salud de Huánuco, a este Diario.

En la última semana de enero, el Minsa envió en total 94 balones de oxígeno y 110 concentradores de oxígeno, según otro comunicado de la PCM, luego de conocerse que Huánuco fue considerado región con nivel de alerta extremo y uno de los lugares del país al que no se puede ingresar por vía terrestre ni aérea. Torres asegura que desde el año pasado presentaron el plan para enfrentar la segunda ola y que ahora no envían presupuesto para ello.

“Estamos en enero y no llega ni un sol, no llega la planta que estoy exigiendo y no llegan los S/10 millones que me permitan a través de terceros o locadores contratar a especialistas para mi región”, remarcó el director regional. En Huánuco, explicó, necesitan plantas de oxígeno y no balones.

“Me mandaron cinco ventiladores del Minsa; se los estoy devolviendo porque son incompatibles. Nos llamaron desde el despacho de la alta dirección del Minsa diciéndonos que, de los 110 concentradores, 20 fueron enviados por error y que tenía que devolverlos. Les respondí que se los podían llevar, pero con los pacientes incluidos”, agregó.

Essalud Huánuco no tiene una planta de oxígeno, solo dos reservorios y dos tanques biogénicos. “Dependemos del oxígeno de La Oroya, que es transportado en camiones. ¿Qué pasa si un día no llegan? Se nos mueren los pacientes”, dice con resignación el intensivista de Essalud Harly Mayta.

Falta personal

Además de la falta de oxígeno, en Huánuco requieren con urgencia médicos especialistas para la unidad de cuidados intensivos. El Minsa cuenta con 51 camas UCI en la región, y Essalud con otras 24, pero carecen de personal especializado.

En toda la región solo hay dos intensivistas a tiempo completo: uno para atender los dos hospitales del Minsa ubicados en las provincias de Huánuco y Tingo María, y otro para atender en uno de los centros de Essalud. El otro centro que posee esa institución cuenta con camas para hospitalización y no para pacientes graves.

“Yo hago 25 turnos de 12 horas; a veces 27 turnos al mes. Estamos en una situación calamitosa. Durante años hemos pedido la contratación de médicos especialistas; nadie se imaginó que toda esta avalancha iba a venir. No hay personal especializado para hacer funcionar las camas UCI”, señaló Harly Mayta.

Mayta relató a este Diario que desde la sede central de Essalud han destacado a un médico internista para Huánuco, “que está superagotado y que maneja la mayoría de enfermedades”. Además, desde Lima contrataron a cuatro intensivistas de otras regiones. No obstante, sostuvo Mayta, ellos solo “vienen un día a la semana y luego se van”. De todas maneras, añadió, con la llegada de estos médicos que cubren algunas horas “puedo respirar”.

Entregan ivermectina

Huánuco no solo está enfrentando una intensa segunda ola de contagios y fallecimientos por coronavirus. En esta región, según detalló Del Carpio a este Diario, las autoridades locales “se están aprovechando” y sin prescripción médica están dando ivermectina.

“Crean una falsa seguridad en la población. Se está entregando bastante ivermectina en la misma capital, las municipalidades y hasta el gobierno regional”, dijo la médica cirujana. Esto, pese a los estudios que indican que no hay evidencia de que este medicamento ayude a prevenir o frenar la enfermedad.

El director regional de Salud dijo, incluso, que ante la falta de apoyo del Minsa ha empezado una “campaña de contención” en la que irán casa por casa. “Voy a hacer las pruebas antígenas y voy a usar, así no le guste a nadie, ivermectina”, admitió.

Descargos

Desde el área de prensa de Essalud indicaron a El Comercio que “ha habido innumerables esfuerzos por parte de la institución. Hace poco salió un contingente de personal médico, equipos de protección personal, medicinas y oxígeno” hacia Huánuco.

El Minsa, a través de su área de prensa, informó que no se les va a quitar los 20 concentradores de oxígeno como afirmó el director regional de Salud, sino que estos equipos serán reemplazados por otros similares. También señalaron que se está evaluando instalar una planta de oxígeno en Huánuco.

Te puede interesar