Tingo María bajo el agua: intensa lluvia inundó calles y plazas y vecinos piden ayuda. Foto: Captura de video/Panamericana TV
Tingo María bajo el agua: intensa lluvia inundó calles y plazas y vecinos piden ayuda. Foto: Captura de video/Panamericana TV
Por Redacción EC

La ciudad de Tingo María, en la región Huánuco, soportó una intensa lluvia la tarde del jueves 22 de octubre, que provocó la inundación de calles y plazas en distintos sectores. La acumulación de agua generó preocupación entre los vecinos, quienes temían que las precipitaciones ingresaran a sus viviendas y ocasionaran mayores daños.

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