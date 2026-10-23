La ciudad de Tingo María, en la región Huánuco, soportó una intensa lluvia la tarde del jueves 22 de octubre, que provocó la inundación de calles y plazas en distintos sectores. La acumulación de agua generó preocupación entre los vecinos, quienes temían que las precipitaciones ingresaran a sus viviendas y ocasionaran mayores daños.

De acuerdo con el reporte difundido por Panamericana desde la zona, la lluvia comenzó durante la tarde y se prolongó aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, ese breve periodo fue suficiente para dejar varias vías anegadas y complicar las actividades cotidianas de los ciudadanos.

La acumulación de agua en espacios públicos encendió las alarmas entre los residentes, quienes solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para prevenir nuevas inundaciones. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que se registren más precipitaciones durante los próximos días.

Los vecinos advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos, especialmente en los sectores donde el agua se acumula con facilidad. Entre sus principales demandas figuran la limpieza de canaletas y el mantenimiento de los sistemas de drenaje para facilitar la evacuación del agua de lluvia.

Solicitan apoyo de las Fuerzas Armadas para limpiar canaletas

Los ciudadanos también pidieron la colaboración de las Fuerzas Armadas, como ocurrió en anteriores oportunidades, para ejecutar labores de limpieza y prevención en las zonas más vulnerables de la ciudad.

Tingo María bajo el agua: intensa lluvia inundó calles y plazas y vecinos piden ayuda. Foto: Captura de video/Panamericana TV

Estas acciones buscan evitar que las precipitaciones vuelvan a generar aniegos y pongan en riesgo a las familias. Hasta el momento, según la información proporcionada, no se reportaron víctimas humanas por este episodio.

¿Qué se sabe sobre las lluvias y el fenómeno El Niño?

Las inundaciones se producen en un contexto de preocupación por los efectos del fenómeno El Niño y las condiciones meteorológicas previstas para los próximos meses. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido sobre el desarrollo de este evento climático y la posibilidad de que favorezca precipitaciones intensas en determinadas zonas del país.

Además, el Gobierno ha establecido medidas de prevención ante el peligro asociado a las lluvias intensas vinculadas al fenómeno El Niño 2026-2027, con el objetivo de reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

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