Un huaico registrado la noche del lunes en la región de Huánuco ha dejado al menos 443 personas afectadas. El fenómeno ocurrió tras intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, que provocaron la activación de la quebrada Ricardo Palma en el distrito de Amarilis, donde 300 personas fueron afectadas por el ingreso de lodo a sus viviendas. Además, en el distrito de Pillco Marca, 143 personas también resultaron afectadas debido a las inundaciones y desbordes ocasionados por las fuertes lluvias.

El torrente del huaico arrastró lodo, piedras, objetos y vehículos, incluyendo mototaxis y motos lineales, que fueron arrastrados por la fuerza del aluvión. Vecinos informaron a El Comercio que, en medio del caos, dos personas fueron rescatadas mientras eran arrastradas por el agua, lo que evidenció la solidaridad de la comunidad en medio de la emergencia. Afortunadamente, no se han reportado víctimas mortales, pero los daños materiales son considerables, especialmente para las familias que perdieron sus viviendas y medios de transporte .

En medio del caos, dos personas fueron rescatadas mientras eran arrastradas por el agua (foto: redes sociales).

Población afectada

Javier Ramírez, residente de la zona, indicó que la lluvia fue tan intensa que, en poco tiempo, las quebradas se activaron, trayendo lodo y tierra a la ciudad. El panorama de miedo se agravó aún más, comentó, debido a las tormentas eléctricas. “Comenzó como una tormenta eléctrica y terminó siendo un huaico devastador”, señaló.

Uno de los vecinos de la zona 5 de San Luis relató que el huaico arrasó con todos los sillones, artículos de cocina y cuadros de su casa alrededor de las 8 de la noche. “Lo único que pude hacer fue gritar y tratar de salvar a mi madre, quien es de la tercera edad y se encontraba en su habitación. Si no me hubiera apresurado, probablemente ella no estaría con vida ”, comentó.

En Amarilis, aproximadamente 300 personas han resultado afectadas (foto: Yesenia Mendoza).

El hombre contó que tuvo la ayuda de sus vecinos, sobrinos y un primo para auxiliar a su madre, quien afortunadamente salió ilesa. “ Nosotros estamos con vida, pero fue desgarrador ver cómo el huaico se llevaba todas nuestras pertenencias. Solo se oía el ruido del agua y los gritos de la gente de todo el barrio . Hasta las 10 de la noche estuvimos viendo cómo este fenómeno nos arrebataba todo, lo que nos causó mucha impotencia, ya que no podíamos evitarlo”, relató.

“Recibimos ayuda por parte de la municipalidad y de efectivos policiales, quienes llegaron con maquinaria. Pero el daño ya estaba hecho, no tenemos nada, y ahora estamos en medio de muchas incertidumbres, porque dependemos únicamente de lo que nos da el albergue temporal. No sabemos qué vamos a hacer ”, concluyó.

En el distrito de Pillco Marca, 143 personas han sido afectadas (foto: Yesenia Mendoza).

Un vecino de Amarilis, Javier Mendoza, precisó a El Comercio que, aunque no se han registrado víctimas mortales, las afectaciones materiales están perjudicando gravemente a la comunidad. “Este huaico vino de la zona de San Luis. La lluvia empezó a las 7 de la noche, pero a las 9 fue cuando todo se desmoronó. Aquí suelen ocurrir lluvias fuertes y huaicos en las carreteras, pero nunca algo que afectara a la gente de la ciudad ”, indicó.

Destacó que el personal de la municipalidad de Amarilis, bajo la dirección del alcalde Roger Hidalgo, ha evacuado a la población afectada y, con el apoyo de maquinaria pesada, están retirando los escombros y residuos que el huaico dejó en las viviendas. “ El primer piso de todas las viviendas ha sido inundado. Esto ocurrió en todo el sector 5 de San Luis ”, señaló. Los vecinos afirman que, aunque están recibiendo apoyo de la municipalidad de Amarilis, también requieren la colaboración de la municipalidad de Huánuco .

El martes, a las 11 de la mañana, volvió a llover, lo que ha generado temor entre los vecinos (foto: Yesenia Mendoza).

Por su parte, Elizabeth Rojas, otra vecina del lugar, relató que ayer un adulto mayor fue arrastrado por el río Huallaga, pero afortunadamente la misma comunidad lo rescató y lo sacó de la zona de riesgo . “Se necesitan alimentos no perecibles, ropa de abrigo para toda la gente, y sobre todo, ayuda para reparar las viviendas, que ahora están prácticamente destrozadas. Algunas familias están viviendo en carpas”, comentó. Rojas también alertó que el martes, a las 11 de la mañana, volvió a llover, lo que ha generado temor entre los vecinos, quienes sospechan que un nuevo huaico podría ocurrir en cualquier momento .

Reporte de afectaciones

El director de la Dirección Desconcentrada de Indeci en Huánuco, Eric Segura, ofreció a El Comercio un balance actualizado sobre la situación en la región. Según Segura, en Amarilis, aproximadamente 300 personas han resultado afectadas, y 60 familias han perdido sus viviendas debido al ingreso de lodo. En el distrito de Pillco Marca, 143 personas han sido afectadas, de las cuales 45 han quedado damnificadas. “Se ha desplegado personal de primera respuesta y maquinaria pesada para llevar a cabo labores de limpieza en las viviendas y calles afectadas”, indicó Segura. Además, informó que se ha establecido un albergue temporal en Amarilis, donde se proporciona alimentación y asistencia a las familias damnificadas .

En cuanto a la atención a los heridos, el director de Indeci destacó que no ha habido daños graves. “Hubo un caso de una persona atrapada en el lodo, pero fue rescatada rápidamente por la población con la ayuda de una excavadora”, explicó Segura, quien enfatizó que no se han registrado víctimas fatales ni mayores afectaciones físicas entre los pobladores .

El flujo de humedad contribuyó a que las precipitaciones fueran más intensas de lo esperado (foto: redes sociales).

Segura confirmó que actualmente están operando dos cargadores frontales y seis volquetes, encargados de limpiar las principales vías afectadas. “El Ejército también está apoyando en las labores de limpieza de viviendas con maquinaria pesada”, agregó.

“Se están entregando alimentos, agua, víveres y cobertores a las personas afectadas”, indicó Segura. Además, abordó las medidas preventivas para evitar futuros daños. La activación recurrente de la quebrada Ricardo Palma y los huaicos en Amarilis han agravado la situación, ya que las viviendas en la zona están a un nivel inferior al de las vías principales . “ Es fundamental priorizar proyectos de infraestructura que incluyan sistemas de drenaje pluvial y canales de evacuación de aguas . Estamos trabajando en coordinación con las autoridades locales para asegurar que estos proyectos se lleven a cabo lo antes posible”, afirmó. Con estas acciones, se busca mitigar el impacto de futuras lluvias y huaicos, previniendo mayores estragos en la población de Huánuco.

¿Cómo se produjeron estas lluvias y huaicos?

El ingeniero especialista en meteorología del Senamhi, Piero Rivas, explicó a El Comercio las razones detrás de las intensas lluvias que provocaron el huaico en Huánuco. Según Rivas, uno de los factores principales fue el flujo constante de humedad proveniente de la Amazonía peruana y brasileña, que se trasladó hacia la zona de la sierra central y sur del país . “Este flujo de humedad contribuyó a que las precipitaciones fueran más intensas de lo esperado”, indicó el experto. Además, destacó la influencia de la oscilación de ondas atmosféricas que llegaron a territorio peruano, intensificando aún más las lluvias . “Este patrón podría continuar durante los próximos días”, agregó.

Se acumularon 22.9 milímetros de lluvia en un periodo de seis horas (foto: redes sociales).

El volumen de lluvia registrado en el distrito de Amarilis fue significativo. Rivas detalló que se acumularon 22.9 milímetros de lluvia en un periodo de seis horas, pero lo más impactante fue que 18.5 milímetros de esta cantidad cayeron en solo dos horas, lo que resultó en la activación de las quebradas y el huaico. “ La precipitación tan intensa en un corto lapso de tiempo fue lo que originó el huaico ”, explicó Rivas. Este tipo de lluvias tan concentradas en un período tan breve no es común en la región . “Es importante recalcar que, a pesar de ser poco frecuente, existen alertas meteorológicas que permiten prever estos eventos”, señaló.

En relación con las condiciones que favorecieron la activación de la quebrada Ricardo Palma, Rivas explicó que la combinación de la oscilación de ondas y la alta humedad fueron factores determinantes . “La oscilación de ondas y la humedad en la zona favorecieron la formación de precipitaciones intensas, lo que generó la activación de la quebrada”, dijo. Sobre las medidas preventivas, el especialista hizo hincapié en la importancia de seguir los canales oficiales del Senamhi, que brindan pronósticos detallados para diferentes regiones del país. Además, recomendó a las autoridades locales y a la población estar alerta no solo a las lluvias, sino también a los vientos fuertes y descargas eléctricas que suelen acompañarlas. “Si tienen objetos metálicos fuera de sus casas, deben resguardarlos para evitar riesgos ”, sugirió Rivas.

En cuanto al pronóstico para los próximos días, el experto informó que se mantiene un aviso meteorológico para las regiones de la sierra central y sur del Perú. Se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, que podrían incluir fenómenos como granizo y nieve en áreas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. “Este tipo de condiciones podría persistir durante los próximos días, por lo que es crucial mantener la alerta”, concluyó el Ing. Piero Rivas.

El huaico ocurrido la noche del lunes en Huánuco dejó 443 personas afectadas, con severos daños materiales en Amarilis y Pillco Marca. Las fuertes lluvias provocaron desbordes y deslizamientos de tierra. @elcomercio_peru @PeruECpe pic.twitter.com/rJuoe5cFY9 — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) November 13, 2024

Colegios afectados

El Ministerio de Educación (Minedu) está implementando medidas para asegurar la continuidad educativa en las zonas afectadas por las lluvias en Huánuco. Se han coordinado esfuerzos con la Dirección Regional de Educación y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) para atender las instituciones educativas dañadas. “Aunque se ha suspendido temporalmente el servicio educativo en las instituciones afectadas, estamos trabajando para que las clases presenciales se reanuden en el menor tiempo posible”, señaló Carlos Castilla, director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu a El Comercio. Mientras tanto, se ha implementado el sistema de clases a distancia .

También se ha desplegado personal técnico de Pronied en las zonas afectadas para apoyar en las labores de rehabilitación de las escuelas. En el caso de la IE N° 32011 y la IE Javier Heraud, ambas ya están siendo atendidas. “Estamos evaluando la situación en detalle y, aunque aún no tenemos un plazo exacto para la rehabilitación, tomaremos una decisión tan pronto tengamos un diagnóstico claro de los daños ”, explicó Castilla.

Un posible Estado de Emergencia

Tras evaluar los daños causados por los huaicos, el gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar, solicitó al gobierno de Dina Boluarte declarar en emergencia la región. Informó que el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han activado sus plataformas de respuesta ante el desastre natural. “Estamos trabajando. El Ejército está apoyando con su personal, y la Policía lo hace de igual manera. La Diresa se ha desplegado en todos los lugares con sus ambulancias, y nuestras maquinarias ya están en el terreno. Si existen deficiencias, es porque nadie podía prever una lluvia tan fuerte como la que tuvimos ”, declaró.

El huaico de Huánuco arrastró lodo, piedras y vehículos. No se han reportado víctimas mortales, pero los daños materiales son considerables, especialmente para las familias que perdieron sus viviendas y medios de transporte. @elcomercio_peru @Lima_ECpe pic.twitter.com/Eox62aPUSF — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) November 13, 2024

Un total de 50 efectivos del Batallón de Fuerzas Especiales N° 201 del Ejército del Perú se desplazaron al lugar para brindar apoyo a las familias afectadas. Equipados con palas, cascos y la indumentaria adecuada, el personal militar trabajó para rescatar a las personas atrapadas por los deslizamientos. También intervinieron en todas las vías y avenidas afectadas, como la calle José María Arguedas en Amarilis, donde los deslizamientos han interrumpido el tránsito.

Cabe resaltar que, un día después de este fenómeno, en la ciudad de Tarma, en Junín, se registró una intensa lluvia acompañada de rayos y truenos. Se reportaron inundaciones en varias viviendas, mercados, colegios y en muchas calles del centro, lo que ha generado incertidumbre sobre si se repetirá lo ocurrido en Huánuco en más regiones .