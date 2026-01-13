Las intensas lluvias registradas en la región Huánuco provocaron la activación de una quebrada que derivó en un huaico en el kilómetro 47 de la Carretera Central, en el sector El Mirador, distrito de Chinchao, dejando completamente bloqueado el tránsito en la ruta Huánuco–Tingo María desde las 3:00 de la madrugada.

La interrupción afecta a buses interprovinciales con pasajeros, entre ellos adultos mayores y niños, así como a camiones de carga que trasladaban productos perecibles con destino a regiones como San Martín y Ucayali, además de Junín y Lima, lo que genera preocupación por las pérdidas económicas y los riesgos para la salud de los viajeros.

Ante esta situación, transportistas y pasajeros varados solicitaron la intervención urgente de Provías Nacional, a fin de que se traslade maquinaria pesada y volquetes para ejecutar labores de limpieza. El lodo y las piedras cubren por completo la calzada, impidiendo el paso en ambos sentidos y aislando temporalmente a esta importante vía.

La Carretera Central es un eje fundamental de conexión entre la selva central y la sierra, por lo que el bloqueo genera impacto directo en el abastecimiento y la movilidad regional. Autoridades locales se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevos eventos similares.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias intensas continuarán en los próximos días en la zona centro oriental del país, lo que podría ocasionar nuevos deslizamientos y activación de quebradas. Las autoridades exhortaron a los conductores a mantenerse informados a través de los reportes oficiales y evitar transitar por tramos de alto riesgo durante las precipitaciones.

Quebrada activada por lluvias deja intransitable tramo clave de la Carretera Central. (Foto: Captura/Canal N)

Estado de emergencia en 382 distritos

En este contexto, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país por peligro inminente ante las intensas lluvias, mediante el Decreto Supremo n.° 003-2026-PCM, con una vigencia de 60 días calendario.

La medida permitirá ejecutar acciones inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación, con la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diversos ministerios. Las intervenciones se financiarán con el presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

