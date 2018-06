Huánuco: dos escolares murieron ahogados en río Huallaga

Dos escolares murieron ahogados en el río Huallaga, en la región Huánuco. Los menores salieron temprano de sus casas con dirección al colegio pero en el camino se juntaron con un grupo de amigos y decidieron ir a nadar.

Algunos testigos manifestaron que los escolares quedaron atrapados en un remolino de agua y que sus compañeros intentaron ayudarlos pero la corriente de agua los arrastró.

Tras alertar a los serenos de la municipalidad de Pilco Marca, los cuerpos de los estudiantes de secundaria fueron sacados del agua, sin embargo, ya habían fallecido.

En tanto, la hermana de una de las víctimas culpó a los profesores del colegio por no informar de las continuas inasistencias de los alumnos. "Es culpa de los profesores por no avisar. Ellos deberían informar a los padres cuando el escolar ha entrado o no al colegio", dijo.

Asimismo, los padres de familia pidieron a las autoridades de Huánuco investigar el hecho.

