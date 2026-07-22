El Festival del Jala Jala nació para impulsar a los emprendedores y la gastronomía huanuqueña | Foto: Difusión Festival del Jala Jala
El Festival del Jala Jala nació para impulsar a los emprendedores y la gastronomía huanuqueña | Foto: Difusión Festival del Jala Jala
Por Redacción EC

El Tri, de México; Trébol Clan, de Puerto Rico; La Bella Luz y Zaperoco serán los artistas nacionales e internacionales que se presentarán en el Festival del Jala Jala 2026 que celebrará su 7ma edición el domingo 9 de agosto en el Club Lawn Tennis, de Huánuco, y marcará el inicio de las celebraciones por el aniversario de la ciudad. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.