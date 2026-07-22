El Tri, de México; Trébol Clan, de Puerto Rico; La Bella Luz y Zaperoco serán los artistas nacionales e internacionales que se presentarán en el Festival del Jala Jala 2026 que celebrará su 7ma edición el domingo 9 de agosto en el Club Lawn Tennis, de Huánuco, y marcará el inicio de las celebraciones por el aniversario de la ciudad. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.

Consolidado como uno de los eventos más importantes de la región, el Festival del Jala Jala nació para impulsar a los emprendedores y la gastronomía huanuqueña, y hoy se ha convertido en una plataforma que promueve el turismo, fortalece la economía local y espera recibir a más de 15 mil asistentes. La propuesta reúne música, cultura, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

Además de los conciertos, el público podrá recorrer una feria con los principales restaurantes de la región, emprendedores locales, muestras culturales, juegos para niños y espectáculos infantiles. También participarán artistas huanuqueños y agrupaciones nacionales e internacionales, convirtiendo al certamen en una celebración para todas las edades.

El nombre del festival rinde homenaje al Jala Jala, una de las danzas tradicionales más representativas de Huánuco, símbolo de identidad y orgullo para la región. Esa tradición inspira una celebración que busca acercar a visitantes de todo el país a las costumbres, la música y el patrimonio cultural huanuqueño. En ella, los participantes se toman de los brazos y se mueven alegremente al ritmo de la música

Organizado con inversión privada, el Festival del Jala Jala se ha consolidado como un importante motor para el desarrollo regional, beneficiando a comerciantes, productores, hoteles, restaurantes, transportistas y operadores turísticos. Año tras año, el evento reafirma su propósito de mostrar al Perú y al mundo la riqueza cultural, gastronómica y artística de Huánuco.

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