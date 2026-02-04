Huánuco: huaico aplasta camión y los dos ocupantes fallecen en la vía a Tingo María

Escuchar
El conductor del camión y su acompañante fallecieron luego que el vehículo fuera sepultado por un huaico que cayó en la carretera Huánuco - Tingo María.

Un huaico de grandes proporciones provocó una tragedia en Huánuco durante la madrugada del último martes 3 de febrero. Un chofer y su ayudante perdieron la vida luego de que el camión en el que se desplazaban fuera sorprendido y aplastado por lodo y piedras a la altura del sector Puente Voladizo, cerca de Huachipa, en la carretera que une Huánuco con Tingo María.

