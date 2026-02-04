Huánuco: huaico aplasta camión y los dos ocupantes fallecen en la vía a Tingo María

Un huaico de grandes proporciones provocó una tragedia en Huánuco durante la madrugada del último martes 3 de febrero. Un chofer y su ayudante perdieron la vida luego de que el camión en el que se desplazaban fuera sorprendido y aplastado por lodo y piedras a la altura del sector Puente Voladizo, cerca de Huachipa, en la carretera que une Huánuco con Tingo María.

De acuerdo con informes preliminares, el vehículo se dirigía a la ciudad de Tingo María, en la provincia de Leoncio Prado, cuando una repentina masa de lodo, piedras y troncos descendió desde los cerros y cayó directamente sobre el camión, dejando atrapados a sus ocupantes, quienes no lograron ponerse a salvo.

El conductor del camión y su acompañante fallecieron luego que el vehículo fuera sepultado por un huaico que cayó en la carretera Huánuco - Tingo María.

El deslizamiento, de gran magnitud, ocurrió en el kilómetro 91, sector León Pampa, como consecuencia de las intensas lluvias que azotan la región. El área donde viajaban los ocupantes quedó completamente destruido. Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el chofer y su copiloto perdieron la vida tras el incidente.

El huaico cayó de manera repentina sobre el camión que circulaba por la carretera transversal Ruta PE-18A, a la altura del kilómetro 90 (referencia Puente Voladizo), en el distrito de Chinchao, provincia de Huánuco. El accidente de tránsito se registró alrededor de las 05:30 horas del martes y comprometió a un vehículo de carga marca Mercedes Benz, de placa BPO-864, que terminó sepultado por una gran masa de lodo y piedras.

De acuerdo con el reporte policial, la unidad era conducida por Carlos Quispe Mayhua (42), quien quedó atrapado en el interior del camión tras el deslizamiento. En el lugar se confirmó el fallecimiento del conductor, natural del distrito de Acoria, en Huancavelica. Su ayudante también perdió la vida producto del impacto.

Las labores de auxilio y control de la zona, a cargo de la Policía de Carreteras de Tingo María, se vieron dificultadas por las condiciones del terreno y por fallas mecánicas del vehículo, que permaneció inmovilizado. La vía quedó restringida desde la madrugada, siendo necesaria la intervención de maquinaria pesada para liberar el pase y restablecer el tránsito.