Un trágico accidente laboral cobró la vida de Ronald Rojas Lino en la provincia de Pachitea, Huánuco. El joven falleció el último jueves mientras participaba en la instalación de cables para un proyecto de electrificación en la zona de Muña, en el distrito de Chaglla. La víctima se precipitó a un abismo de aproximadamente 400 metros de profundidad durante una maniobra considerada de alto riesgo.

Según testigos, Rojas y sus compañeros intentaban tender cables a través de una profunda quebrada. Para cruzar el vacío, el trabajador utilizaba una cuerda y un arnés mientras sus colegas sostenían las sogas de soporte desde el otro extremo. Las grabaciones realizadas por los propios operarios muestran a Rojas avanzando con cautela y pidiendo a sus compañeros que “jalaran la cuerda” para asegurar su desplazamiento.

Sin embargo, en pleno trayecto, el arnés que lo sostenía se habría atascado entre el cable principal y las sogas de soporte. De acuerdo con los testimonios y el video, una de las cuerdas de seguridad se rompió en ese momento. El desperfecto hizo que Rojas perdiera el equilibrio y cayera al vacío entre desesperados gritos, quedando finalmente atrapado entre la densa vegetación del barranco. El fuerte tirón ocasionado por la ruptura incluso hizo caer al suelo a uno de los compañeros que manipulaba la maniobra.

Trabajador cae 400 metros durante tendido de cables. (Foto: Captura/X)

Rescate y reclamo de justicia

Los trabajadores corrieron hacia el fondo del abismo, pero solo pudieron confirmar la muerte del joven operario. Debido a la agreste geografía de la zona y la gran profundidad de la quebrada, las labores de recuperación del cuerpo se extendieron por varias horas.

Agentes del Escuadrón de Emergencia de Huánuco finalmente lograron rescatar los restos de Ronald Rojas tras un operativo complejo en medio de la espesa vegetación.

La familia del fallecido exige que se aceleren las investigaciones para determinar si hubo negligencia por parte de la empresa contratista. Denuncian que Rojas realizaba una maniobra de alto riesgo sin un sistema de aseguramiento adecuado que pudiera haber evitado la tragedia.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.