El reciente aumento de casos confirmados de COVID-19 en la región Huánuco ha alertado a las autoridades regionales, debido a la falta de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para los pacientes de coronavirus que llegan graves a los hospitales. Entre octubre y diciembre del año pasado, el número de defunciones en Huánuco era alrededor de 50 por mes. Sin embargo, ahora, solo en lo que va de enero ya han muerto más de 200 personas a causa del COVID-19, según datos del Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco. En total, desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.119 fallecidos.

“La situación es bastante crítica”, dijo a El Comercio Cesar Torres Nonajulca, jefe de la Diresa Huánuco. Comentó que las camas UCI en la región están totalmente copadas y cada día hay menos camas de hospitalización, así como falta personal para atender a los pacientes.

“No tenemos recursos humanos, no tenemos médicos ni enfermeras especialistas. Necesito por lo menos 50 profesionales, pero para eso tengo que ofrecerles contratos de terceros o locadores, ya que contrato COVID no aceptan”, resaltó Torres.

Además, Torres comentó que Huánuco necesita que el Gobierno Central instale una planta más de oxígeno medicinal en la región. “De 100 balones diarios, hemos pasado a necesitar 350 balones diarios de oxígeno. Necesitamos una planta más”, expresó.

Recordó que, a inicios de enero, el Comando COVID-19 Huánuco, del que forma parte, pidió al Ejecutivo decretar una cuarentena focalizada para las provincias de Huánuco, Leoncio Prado y Puerto Inca, pero no encontró respuesta. “Por lo menos, nos hubieran dado 15 días, pero ahora ya no [serviría]. En este momento, tenemos que trabajar en conjunto para que la población entienda que deben cumplir las normas sanitarias”, sostuvo.

La situación de la pandemia en la región se ha complicado debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, así como por otros eventos sociales, según el jefe de Diresa Huánuco.

“Es una desobediencia total de la población. Esto se ha agravado no solo por la nueva variante del COVID-19 en el país, sino porque fundamentalmente la gente no cree en la gravedad de la enfermedad. Siguen saliendo a fiestas, regresan a sus casas y contagian. La gente se automedica y cuando ya se sienten mal, recién van a los hospitales y necesitan camas UCI, lo que nos ha complicado la labor”, explicó Torres.

En entrevista con este Diario, la decana del Colegio Médico de Huánuco, Darly del Carpio Velazco, comentó que los médicos ya no se dan abasto en los hospitales de contingencia. “Las emergencias están abarrotadas, ya no tenemos más camas UCI. De solo tener 25, ahora tenemos 44 camas UCI en toda la región. Aún así, tenemos 15 pacientes en espera de un ventilador mecánico”, resaltó Del Carpio.

La decana ha pedido -a través de un pronunciamiento institucional- que el Gobierno Central revalúe los indicadores de la pandemia y considere a esta región con un nivel de alerta muy alto, para que se impongan restricciones más severas. En la actualidad, el nivel de alerta de Huánuco solo es alto.

Del Carpio señaló que los pacientes que están llegando a los hospitales son jóvenes de entre 20 y 30 años, pero los que necesitan camas UCI son personas de 35 a 40 años; aún así, los adultos mayores siguen llegando a estos centros de salud.

“Los pacientes que están acudiendo a los hospitales tienen la infección activa, lo que significa que sigue el contagio. Tenemos familias enteras que van todos contagiados de coronavirus, y lamentablemente uno, dos o hasta tres miembros del núcleo familiar están graves”, describió.

Sobre la causa del aumento de casos en la región, Del Carpio describió una situación similar a la mencionada por el director de la Diresa Huánuco. “La gente se ha desbordado a las calles. Hablamos de consecuencias de las fiestas de diciembre, las reuniones familiares y la reapertura de restobares. Hay gente que todavía anda en las calles sin mascarilla, no respetan el distanciamiento social. Hace dos semanas agredieron al personal de salud, echándonos la culpa de la muerte de un paciente, sin saber que esa muerte se podría haber evitado si no se exponían a las aglomeraciones”, señaló.

Por su parte, la jefa de la Oficina Defensorial de Huánuco, Lizbeth Yllanes Nauca, le dijo a El Comercio que se ha venido contratando personal médico, pero este no es suficiente ante la demanda de pacientes que ingresan a diario a los hospitales. Ella también se refirió a la falta de camas UCI.

“De la supervisión que hemos realizado al Hospital Regional Hermilio Valdizán y al hospital de Essalud, corroboramos que ya no había camas UCI disponibles. Es una situación realmente preocupante. Y la falta de personal que, si bien es cierto se ha venido contratando personal, no es suficiente ante la demanda de pacientes que ingresan a estos hospitales”, señaló.

Finalmente, el titular de la Diresa Huánuco, Cesar Torres, destacó la labor de los médicos que no han abandonado el primer nivel de atención y pidió al Gobierno Central atender los pedidos de la región. “Estamos en primera línea en la lucha contra esta pandemia. Pedimos al Ejecutivo y a la ministra de Salud que no nos abandone, que nos manden lo que estamos pidiendo, que no es para otra cosa que salvar vidas”, refirió.

