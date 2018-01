Huánuco: cientos de pasajeros están varados por paro agrario

La situación en la región Huánuco se está agravando a causa del paro agrario que miles de productores de papa acatan a nivel nacional en protesta al descenso de los precios de su producto. Cientos de pasajeros están varados a la altura del Puente El Rancho, en Tingo María debido al bloqueo de carreteras.

El Comercio conversó con María Margarita Arpasi Cutimbo, una de las pasajeras de un bus interprovincial que se dirigía a la ciudad de Tarapoto y se quedó varada en Huánuco.



Arpasi relató que un promedio de 60 vehículos, entre buses y autos particulares, están paralizados desde el martes. Además, comentó que las personas se están quedando sin alimentos y los niños se están deshidratando. Añadió que temen por su seguridad debido a que los protestantes están radicalizando sus acciones.

"Entendemos su reclamo pero nosotros no tenemos la culpa. Tiran rocas como si fueran papeles, no podemos salir de los vehículos. Ha venido un representante de la Defensoría del Pueblo y una fiscal pero parece que ellos no pudieron hacer nada", expresó la pasajera.

Este paro agrario se acata en varias regiones del país, sin embargo, hasta el momento, en Huánuco se han registrado medidas más radicales como la quema de llantas.



* Con colaboración de Francesca García

