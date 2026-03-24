El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los principales ríos del departamento de Huánuco vienen registrando un aumento significativo en su caudal, situación que ha llevado a que los ríos Higueras y Huallaga alcancen el umbral rojo, considerado de riesgo.

De acuerdo con los reportes hidrológicos, el río Higueras superó los niveles habituales en la estación Puente Higueras, mientras que el río Huallaga alcanzó valores críticos en la estación Taruca durante las primeras horas de la mañana. Ambos registros reflejan un escenario que exige monitoreo constante ante posibles variaciones.

Asimismo, otras estaciones del río Huallaga, como Tingo María y San Rafael, se mantienen en umbral amarillo, lo que indica condiciones de alerta preventiva en estas zonas.

El Senamhi explicó que las precipitaciones continuas en la cuenca, sumadas a los pronósticos de lluvias para los próximos días, podrían sostener el incremento de los caudales. En ese contexto, se recomendó especial precaución en centros poblados ubicados cerca de las riberas.

Recomendaciones

Ante este escenario, las autoridades instaron a la población a evitar realizar actividades cerca de las riberas de los ríos, no intentar cruzar zonas inundadas o con corriente y mantener identificadas rutas de evacuación seguras.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los reportes oficiales del Senamhi, el Indeci y las autoridades locales, mientras se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas.