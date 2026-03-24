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Huánuco: ríos Higueras y Huallaga alcanzan umbral rojo por incremento de caudal. (Foto: Senamhi)
Huánuco: ríos Higueras y Huallaga alcanzan umbral rojo por incremento de caudal. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los principales ríos del departamento de Huánuco vienen registrando un aumento significativo en su caudal, situación que ha llevado a que los ríos Higueras y Huallaga alcancen el umbral rojo, considerado de riesgo.

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