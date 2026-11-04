La ciudad de Huánuco acata un paro masivo de protesta frente a los constantes cortes del suministro de agua potable. Los manifestantes exigen la construcción de una planta de tratamiento de agua. Así como la salida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad que administra los servicios de saneamiento en la zona.

La medida comenzó a las 00:00 horas y reúne a organizaciones sociales, vecinos, colegios profesionales y trabajadores de construcción civil. La protesta provocó el cierre de comercios, la suspensión de actividades escolares y el bloqueo de vías de comunicación, incluido un tramo de la Carretera Central.

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Asimismo, denuncian cobros elevados e injustificados en la facturación mensual a pesar del servicio deficiente e intermitente que reciben desde hace semanas, exigiendo una solución inmediata a las autoridades del sector.

Disturbios y enfrentamientos

Durante la jornada se registraron enfrentamientos en los exteriores de la empresa SEDA Huánuco, donde funcionan las instalaciones vinculadas a la administración del OTASS. En ese lugar, efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que intentaban tomar los exteriores del local institucional.

La provincia se mantiene en tensión a la espera de un pronunciamiento oficial de los representantes del Gobierno y del sector saneamiento para restablecer el diálogo.

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