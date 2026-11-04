La Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que se encontraban en los exteriores de Seda Huánuco, durante la jornada de protesta. Foto: Captura Canal N.
La Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que se encontraban en los exteriores de Seda Huánuco, durante la jornada de protesta. Foto: Captura Canal N.
Por Redacción EC

La ciudad de Huánuco acata un paro masivo de protesta frente a los constantes cortes del suministro de agua potable. Los manifestantes exigen la construcción de una planta de tratamiento de agua. Así como la salida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad que administra los servicios de saneamiento en la zona.

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