Un sismo de magnitud 4.3 se registró la mañana de este miércoles 25 de noviembre de 2026 en la región Huánuco, según el reporte sísmico. El movimiento telúrico tuvo como referencia una ubicación situada a 26 kilómetros al sur de Puerto Inca, en la provincia del mismo nombre.

De acuerdo con los datos del reporte, el temblor ocurrió a las 9:22:44 a. m. y tuvo una profundidad de 134 kilómetros.

La intensidad II-III reportada en Puerto Inca corresponde a un movimiento percibido débilmente o de manera ligera por parte de la población.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y ubicarse en zonas seguras previamente identificadas.

También es importante tener lista una mochila de emergencia con artículos básicos, documentos, agua y alimentos no perecibles.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0833 Fecha:25/11/2026 09:22:44 Mag:4.3 Prof:134km Lat:-9.60 Long:-74.91 Int:II-III Puerto Inca Ref:26 km al S de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánuco https://t.co/QKyF5T6sxJ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 25, 2026

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

Ante la posibilidad de un sismo de mayor intensidad, es importante contar con una mochila de emergencia que reúna los artículos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Entre los principales elementos que debe contener se encuentran:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.

botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente. Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.

linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular. Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual. Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.

Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.

efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad. Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila de emergencia debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Además, se recomienda contar con una por cada dos personas.

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