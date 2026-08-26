Tres sismos registrados durante la madrugada del 26 de agosto. (IGP)
Tres sismos registrados durante la madrugada del 26 de agosto. (IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres temblores de magnitudes entre 3.5 y 4.0 grados en un lapso menor a cuatro horas durante la madrugada de este miércoles en distintas regiones del país, eventos que no dejaron daños en las regiones donde ocurrieron que fueron Tumbes, Junín y Huánuco, en ese orden.

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