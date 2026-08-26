El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres temblores de magnitudes entre 3.5 y 4.0 grados en un lapso menor a cuatro horas durante la madrugada de este miércoles en distintas regiones del país, eventos que no dejaron daños en las regiones donde ocurrieron que fueron Tumbes, Junín y Huánuco, en ese orden.

Los movimientos ocurrieron en Huánuco, Junín y Tumbes de manera consecutiva y luego de la 1 a.m. Los reportes del Centro Sismológico Nacional detallan las características de cada evento sísmico y señalan intensidades percibidas de entre grado dos y tres en algunas localidades.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0591

Fecha y Hora Local: 26/08/2026,05:02:31

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -9.88

Longitud: -76.42

Intensidad: II-III Huánuco

Referencia: 20 km al O de Huánuco, Huánuco - Huánucohttps://t.co/UXFlNVMo5K — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2026

El sismo más reciente ocurrió a las 05:02 horas en la región de Huánuco. Este temblor tuvo una magnitud de 3.5 grados y una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro se localizó a 20 kilómetros al oeste de Huánuco, con una intensidad de grado II-III.

Antes, a las 02:40 horas, la tierra tembló en la provincia de Chupaca, en Junín. Este reporte sísmico indicó una magnitud de 3.6 grados y una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se situó a 17 kilómetros al sur de Chupaca, con una intensidad de grado II-III.

Tres sismos registrados durante la madrugada del 26 de agosto. (IGP)

El primer sismo de la madrugada ocurrió a las 01:26 horas en la región Tumbes. El evento alcanzó una magnitud de 4.0 grados y localizó su foco a una profundidad de 97 kilómetros. Su epicentro se situó a 61 kilómetros al este de Zarumilla.

Tres sismos registrados durante la madrugada del 26 de agosto. (IGP)

Cabe indicar que este último movimiento telúrico ocurre pocas horas después a solo unos pocos kilómetros del lugar donde ocurrió otro sismo la noche del 25 de agosto, también en Tumbes. Específicamente, se trata del sismo de magnitud 4.0 ocurrido a las 20:34 horas.

Otro sismo en Chupaca, Junín

Horas antes de la serie de temblores de la madrugada, un sismo remeció la provincia de Chupaca, en Junín, durante la noche del martes. Este evento se registró exactamente a las 21:51 horas del 25 de agosto.

La magnitud de este temblor nocturno fue de 3.8 grados y su profundidad alcanzó los 11 kilómetros. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al sur de Chupaca, donde la población experimentó una intensidad de grado III.