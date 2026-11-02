La caída de un huaico debido a las intensas lluvias que se vienen registrando provocó el bloqueo de la carretera que conecta las ciudades de Tingo María con Pucallpa y dañó viviendas y camiones.

Según informó ‘24 horas’, el deslizamiento cayó sobre varios camiones que transitaban por la carretera Federico Basadre y también bloqueó la vía en el tramo que conecta Tingo María con Aguaytía.

El deslizamiento se registró a la altura del caserío Santa Rosa, cerca de Puente Chino. La emergencia se agravó cuando un segundo alud terminó de sepultar a los vehículos afectados que estaban varados.

Debido a ello, un gran número de personas quedó varada en el sector Santa Rosa, provincia del Padre Abad. El desprendimiento sepultó por lo menos 200 metros de plataforma asfáltica.

Según informó el diario ‘Correo’, la fuerza del derrumbe habría provocado el vuelco de varios vehículos pesados, ocasionando considerables daños materiales. Se desconoce si este accidente dejó heridos o fallecidos.

También dejó árboles arrancados, un poste inclinado y lodo sobre la vía. En el mismo tramo, un tráiler quedó de costado junto a un camión cisterna, bajo ramas y tierra.

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Ante la emergencia declarada, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, anunció el despliegue de maquinaria pesada desde ambos frentes y su traslado inmediato al lugar de los hechos.