Tingo María viene soportando intensas lluvias. (Foto: Captura de video/Panamericana TV / Referencial)
Tingo María viene soportando intensas lluvias. (Foto: Captura de video/Panamericana TV / Referencial)
Por Redacción EC

La caída de un huaico debido a las intensas lluvias que se vienen registrando provocó el bloqueo de la carretera que conecta las ciudades de Tingo María con Pucallpa y dañó viviendas y camiones.

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