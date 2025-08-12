El fallecimiento de una niña de 13 años en Panao, Huánuco, horas después de dar a luz, ha generado consternación nacional y reabierto el debate sobre la violencia sexual contra menores y la falta de acceso a servicios básicos de salud en zonas rurales. El caso ocurrió en la madrugada del 1 de agosto en el caserío de Piruro, una localidad aislada y de difícil acceso, donde la menor dio a luz en su domicilio sin asistencia médica y falleció poco después a causa de una hemorragia posparto.

En un pronunciamiento público, UNICEF recordó que esta muerte era prevenible y que el Estado debe garantizar protección, acceso a servicios de salud, atención psicosocial y apoyo jurídico para niñas embarazadas. Además, llamó a actuar con celeridad y firmeza para sancionar a los responsables y prevenir que casos como este se repitan, subrayando que la violencia sexual contra menores sigue siendo una grave deuda social y de justicia en el Perú.

La tragedia fue confirmada por las autoridades locales y registrada oficialmente un día después, cuando efectivos policiales, peritos de criminalística y personal de salud lograron ingresar a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue de Huánuco. La necropsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico derivado de una hemorragia.

La Fiscalía de Pachitea abrió investigación para determinar en qué circunstancias quedó embarazada la menor y si fue víctima de una violación sexual, un delito que, según organismos internacionales, sigue siendo una de las formas más extremas de violencia contra la infancia. Muestras biológicas fueron enviadas al laboratorio de criminalística para su análisis, mientras continúan las diligencias para identificar y procesar al presunto agresor.

El bebé, un varón recién nacido, sobrevivió y se encuentra bajo el cuidado provisional de su abuela materna. El Juzgado de Familia de Pachitea evaluará su custodia definitiva en las próximas semanas, mientras personal médico supervisa su estado de salud y asegura que reciba atención integral.