Huaraz alista febrero festivo: tradición, color y naturaleza impulsan el turismo en Áncash

Huaraz se consolida como uno de los destinos más atractivos del calendario festivo del país gracias a la celebración del Carnaval Huaracino, una de las expresiones culturales más importantes de la región. La ciudad ofrece pasacalles, comparsas y rituales tradicionales, rodeado de un entorno natural privilegiado a los pies de la Cordillera Blanca, lo que convierte la temporada en una oportunidad ideal para visitarla.

El Carnaval Huaracino viene consolidándose como un buen motivo de viajes para disfrutar de toda la fiesta, especialmente entre adultos jóvenes que priorizan experiencias culturales estructuradas y escapadas de varios días, indicó Paola Carrizales, Gerente Comercial de Movil Bus.

La programación extendida del carnaval, sumada a la conectividad terrestre con Lima y otras ciudades del país, ha favorecido estadías más largas y un mayor flujo hacia servicios complementarios como hospedaje, gastronomía y tours locales.

Esta festividad cuenta con un calendario amplio y diverso que se desarrolla entre finales de enero y mediados de febrero:

Viernes 30 de enero: Elección y coronación de la Reina del Carnaval Huaracino 2026, evento que marca el inicio oficial de las celebraciones.

Elección y coronación de la Reina del Carnaval Huaracino 2026, evento que marca el inicio oficial de las celebraciones. Domingo 1 de febrero: Gran Rompecalle del Carnaval Huaracino, con comparsas, música y danzas que recorren las principales calles de la ciudad.

Gran Rompecalle del Carnaval Huaracino, con comparsas, música y danzas que recorren las principales calles de la ciudad. Domingo 8 de febrero: Misa de Cruces, ceremonia de carácter religioso y tradicional que forma parte del calendario ritual.

Misa de Cruces, ceremonia de carácter religioso y tradicional que forma parte del calendario ritual. Sábado 14 de febrero: Entrada triunfal del Rey Momo y lectura de bandos, uno de los momentos más simbólicos del carnaval.

Entrada triunfal del Rey Momo y lectura de bandos, uno de los momentos más simbólicos del carnaval. Domingo 15 de febrero: Desfile de carros alegóricos, con participación de barrios e instituciones locales.

Desfile de carros alegóricos, con participación de barrios e instituciones locales. Lunes 16 de febrero: Lunes de Carnaval, jornada central de celebración popular.

Lunes de Carnaval, jornada central de celebración popular. Martes 17 de febrero: Martes de Carnaval, que incluye misa y encuentro de cruces, además del velorio del Rey Momo.

Martes de Carnaval, que incluye misa y encuentro de cruces, además del velorio del Rey Momo. Miércoles 18 de febrero: Lectura del testamento y entierro del Rey Momo, acto que simboliza el cierre de la fiesta.

Más allá del carnaval, la experiencia turística en Huaraz se completa con atractivos urbanos y naturales que justifican una estadía de varios días. Entre los puntos más visitados se encuentran la Plaza de Armas, el Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”, Baños termales de Monterrey, el mirador de Rataquenua y los barrios tradicionales, además de escapadas cercanas hacia lagunas y quebradas de la Cordillera Blanca.