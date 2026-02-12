Huaraz alista febrero festivo: tradición, color y naturaleza impulsan el turismo en Áncash

Resumen

Por Redacción EC

Huaraz se consolida como uno de los destinos más atractivos del calendario festivo del país gracias a la celebración del Carnaval Huaracino, una de las expresiones culturales más importantes de la región. La ciudad ofrece pasacalles, comparsas y rituales tradicionales, rodeado de un entorno natural privilegiado a los pies de la Cordillera Blanca, lo que convierte la temporada en una oportunidad ideal para visitarla.

