Huelga de maestros: el 96% de estudiantes recibe clases con normalidad

El Ministerio de Ecuación (Minedu) informó que el 96,7% de estudiantes del país viene recibiendo clases con normalidad y no se ven afectados por la huelga de maestros, que ya se encuentra en su tercera semana.

Luego de recibir hoy los reportes de asistencia enviados por las unidades de gestión educativa locales (UGEL), el sector Educación indicó que en 20 regiones del Perú la huelga de docentes no existe o casi no se siente y que solo el 3,8% de maestros no laboró hoy, mientras que el jueves 28 de junio este porcentaje era de 4,5%.

Precisó que en Tumbes, Piura, Pasco, Moquegua, Madre de Dios, Loreto, Cusco, Arequipa, Amazonas y Ucayali la huelga de maestros no se acata, mientras que en Lambayeque, La Libertad, Ica, Tacna, Áncash Huancavelica y Junín menos del 1% de docentes no participan de esta medida. Asimismo, sostuvo que en Cajamarca, Lima Provincias y Callao el acatamiento es menor al 5%.

El Minedu también informó que la huelga de maestros ha comenzado a descender en Huancavelica, ya que la semana pasada el 3,6% de los profesores de la región no acudió a sus centros educativos y ahora el porcentaje es de 0,5%.

En Apurímac, el porcentaje de maestros que viene trabajando normalmente es de 69,6%, mientras que el jueves pasado el porcentaje fue de 67,6%.

En tanto, en Puno, el 86,2% de los docentes realiza normalmente las labores escolares, sin embargo, hace cuatro días solo lo hacía el 85,3%. En la región San Martín la situación es similar.

El Minedu agregó que los profesores en huelga de la provincia puneña de Chucuito anunciaron que este martes se reincorporarán en su totalidad a las actividades escolares.

