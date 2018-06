Para el ministro de Educación, Daniel Alfaro, la huelga nacional indefinida anunciada de maestros anunciada para hoy por un sector de maestros no está siendo acatada por la mayoría de profesores del país.

Tras realizar una visita a la institución educativa Divina Providencia, en Surquillo, el titular del Minedu aseguró que los docentes están asistiendo con normalidad en los colegios de Lima y del país y recordó que quienes no lo hagan durante tres días consecutivos serán reemplazados por otros profesores.

"Quiero felicitar a todos los docentes que han renovado este compromiso el día de hoy y que están asistiendo masivamente a clases", afirmó.



En tanto, el dirigente Pedro Castillo, vocero del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, afirmó que la huelga está siendo atacada por el 70% del magisterio en todo el país.



Castillo aseguró que se reunirá con los representantes de la Suter Lima para realizar una visita a todas las Ugeles y verificar "qué están haciendo".



Un grupo de maestros estaría reuniéndose en la Plaza San Martín para iniciar una marcha por el Centro de Lima.

En regiones



En Puno, un pequeño sector de profesores afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) acata la huelga.



Los docentes de las escuelas rurales en distritos de distintas provincias del interior de la región no asistieron a dictar clases.



En cambio, en las ciudades como Puno, Juliaca, Ayaviri, Azángaro, Ilave, entre otras, la asistencia del alumnado a sus centros educativos y el dictado de las clases era prácticamente normal.



Al respecto, voceros de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), que dirige Maximiliano Cornejo Turpo, indicaron que habrá un reporte oficial en la tarde.



Sin embargo, para César Hugo Tito Rojas, secretario regional del Sutep Puno, más del 50% de profesores habían acatado la huelga nacional indefinida en busca de sus reivindicaciones laborales.



La huelga indefinida de los docentes inició con temor en Arequipa. La secretaria del Sindicato Unificado de Trabajadores de Educación Bases Arequipa (Suteba), María Luisa Flores, indicó que el anuncio del ministro de Educación, Daniel Alfaro, sobre los descuentos y reemplazos hizo retroceder a varios.



De los 6,000 agremiados del Suteba que confirmaron su participación, cerca de 1,000 acatan la huelga indefinida. “Los maestros están atemorizados, pero estamos dialogando con cada uno de ellos y en los próximos días saldremos con más fuerza”, sostuvo Flores.



La dirigente indicó que existe un compromiso firmado por el Ministerio de Educación que no se está cumpliendo. El compromiso es que al 2021 el sueldo de los docentes sea igual a una unidad impositiva tributaria (UIT), que es equivalente a S/ 4.150. “Este año tenían que aumentarnos S/600 pero no lo han cumplido”, agregó.



Hasta Arequipa llegaron las bases de Majes. Se estima que habrá movilizaciones en las provincias de Islay, Camaná y en Caylloma.

En Loreto, solo el 15% de docentes acata la huelga indefinida según informó el Director Regional de Educación de Loreto, Roberto Pinche Flores.



“Existen muchos docentes que están realizando clases. En Loreto, existen más de 5 mil instituciones educativas, de las cuales solo el 15% de profesores están acatando la huelga. Aquellos maestros serán descontados en sus haberes y serán sancionados administrativamente", dijo.



Algunos policías vigilan algunas instituciones educativas para prevenir cualquier acto de violencia.



Según reportó Canal N, en el colegio Victoria de Ayacucho, en Huancavelica, solo asistieron 40 de los más de 2 mil alumnos que estudia en el centro educativo.



La Dirección de Gestión Pedagógica del gobierno regional informó que se han enviado a especialistas a las distintas escuelas para verificar el porcentaje de asistencia de los maestros.



En Ayacucho, en tanto, solo tres salones del colegio emblemático Mariscal Cáceres estaban realizando clases. Los padres de familia llegaron al centro educativo a reclamar la ausencia de profesores y aseguraron que mañana marcharían en protesta a la huelga de maestros.



En Piura, la huelga indefinida de profesores no ha tenido mucha fuerza en su primer día. Apenas unos 30 docentes acataron esta medida y realizaron un plantón en el Parque Infantil de esta ciudad, donde se reunieron los maestros.



William Bayona, decano del Colegio de Profesores de Piura y quien lidera la huelga en esta región, reconoció que esta medida comenzó sin fuerza en Piura. "Los profesores no se han unido a la huelga por el miedo que el gobierno nos ha metido, amenazándonos con despidos y sanciones", dijo.



Añadió que desde mañana visitarán varios colegios de la región y conversarán con los delegados para pedir a más docentes sumarse a esta medida de lucha.



Bayona dijo que sus demandas incluyen el aumento al 6% del presupuesto para el sector Educación, el pago de la deuda social, el incremento del salario de los maestros y de desayunos escolares para colegios de jornada completa, entre otros puntos.



"Vamos a continuar con esta medida hasta que nos atiendan. No vamos a detenernos. Vamos a pedir a los profesores que se sumen a nuestra huelga. No es ilegal, pese a que así lo ha dicho el gobierno", dijo.