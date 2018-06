Huelga de maestros fue declarada ilegal y desde mañana se reemplazará a huelguistas

El Ministerio de Educación (Minedu) declaró hoy como ilegal la huelga de maestros convocada por el Comité de Lucha de Bases Regionales del Sutep, encabezado por Pedro Castillo.

De acuerdo con la Resolución de Secretaría General publicada hoy por el Minedu en el diario oficial El Peruano, la huelga será declarada ilegal por la Dirección Regional de Educación (DRE), si es a nivel regional, o por el Minedu, si es a nivel nacional, de acuerdo con seis puntos:

A► Si se materializa sin que la respectiva Organización Gremial haya comunicado la declaración de huelga a la instancia de gestión educativa descentralizada.

B► Si se materializa no obstante haber sido declarada improcedente.

C► Por haberse producido tomas de local, obstrucción de vías o carreteras y violencia sobre bienes o personas.

D► Por incurrirse en cualquier forma irregular de suspensión del servicio educativo por decisión unilateral del personal de las instituciones.

E► Por no cumplir los respectivos gremios con garantizar la permanencia del personal directivo para asegurar la continuidad de los servicios y actividades.

F► Por no ser levantada después de notificada la solución definitiva que ponga término a la controversia.

Según el Minedu, pese a declararse la improcedencia de la huelga de maestros, que empezó el lunes 18, parte de los docentes paralizó sus labores y esto afectó la continuidad de labores en los centros educativos (se incurrió en los puntos A, B y D).

Finalmente, se informó que la Secretaría General pondrá en conocimiento del Órgano de Control Institucional de cada Gobierno Regional y de la Dirección Regional de Lima Metropolitana sobre esta resolución para que se determine el cumplimiento y uso adecuado de los fondos públicos.

El Minedu informó, además, que desde mañana se reemplazará a los maestros que hayan acatado –por tres días consecutivos– la huelga de maestros.

Para contratar un reemplazo, el docente tiene que haberse ausentado por tres días consecutivos. En ese caso, el director de la escuela deberá notificar el abandono del cargo a la UGEL, a fin de encontrar a un sustituto temporal y no se suspenda el servicio educativo.

