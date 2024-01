En la región Ica, el alcalde de la provincia de Chincha, César Carranza, denunció que fue herido de bala por un delincuente por resistirse a un intento de robo dentro de un condominio ubicado en el distrito de Alto Larán, donde se encontraba en una celebración familiar por Año Nuevo.

El burgomaestre se hallaba junto a su familia al momento del enfrentamiento. Y al promediar un poco más de la 1:00 de la madrugada de este 1 de enero el sujeto desconocido le disparó, pero una de las balas impactó contra su celular. El otro proyectil fue a parar a su brazo izquierdo.

La esposa de César Carranza alertó a los vecinos del lugar, para pedir ayuda y luego lo trasladó de emergencia al hospital San José de Chincha, donde se mantiene estable.

Pocas horas después, el alcalde brindó una pequeña entrevista para dar detalles de lo ocurrido.

“A uno de mis hermanos lo estaban golpeando, a mi cuñado lo estaban arrinconando. Mis hermanos y los niños estábamos en la reunión de fin de año. A la hora que he arrancado el auto y he empezado a retroceder, una de las balas me ha entrado por el brazo. Fue de entrada y de salida, felizmente, y otro ha caído en el teléfono. He llegado hasta el portón de salida del condominio, y como estaba cerrado, he regresado”, narró el alcalde a RPP.

La Policía de Chincha ya tiene información sobre el posible autor del crimen, por lo que se halla tras sus pasos.