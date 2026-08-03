El Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), consiguió la individualización e identificación forense preliminar de las 13 víctimas del accidente aéreo ocurrido durante el sobrevuelo de una avioneta en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca, en Ica.

Las labores multidisciplinarias concluyeron con la evaluación integral de características médico-legales, antropológicas, odontológicas y biológicas de los fallecidos.

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Estas tareas abarcaron el levantamiento de los cadáveres en la zona del impacto hasta la realización de las necropsias en la Unidad Médico Legal de Ica, en coordinación permanente con el fiscal a cargo de la investigación.

El gerente de Criminalística del IML, José Luis Pacheco de la Cruz, precisó que se activó de inmediato el protocolo de respuesta para eventos con víctimas múltiples tras conocer el hecho el sábado 1 de agosto.

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De este modo, se dispuso desde Lima el desplazamiento de médicos legistas, odontólogos forenses, un antropólogo forense y técnicos de necropsia, quienes se integraron al personal especializado de la Unidad Médico Legal de Ica para fortalecer las labores periciales.

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Como parte del procedimiento científico de identificación, se realizaron exámenes externos e internos de los cadáveres, toma de muestras biológicas, toxicológicas y la extracción de restos óseos, los cuales serán remitidos al Laboratorio de la Unidad de Biología Molecular de Ayacucho.

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Estos análisis de ADN permitirán confirmar plenamente la identidad de cada una de las víctimas, en un plazo aproximado de tres a cuatro días.

“Respecto a las 11 víctimas extranjeras, se viene coordinando con las embajadas y consulados de España, Italia y Alemania, cuyos representantes facilitaron odontogramas, radiografías e información técnica que contribuyó al proceso de identificación”, indicó la fiscalía en una nota de prensa.

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Actualmente, personal forense elabora la documentación pericial e incorpora los hallazgos al sistema institucional. La entrega de los cuerpos se realizará conforme a la disposición del fiscal responsable de la investigación, una vez culminadas las diligencias correspondientes y obtenidos los resultados de ADN.