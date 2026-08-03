13 personas fallecieron en un accidente aéreo ocurrido durante el sobrevuelo de una avioneta en el sector Pueblo Viejo, en Nasca. (Foto: EFE)
13 personas fallecieron en un accidente aéreo ocurrido durante el sobrevuelo de una avioneta en el sector Pueblo Viejo, en Nasca. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), consiguió la individualización e identificación forense preliminar de las 13 víctimas del accidente aéreo ocurrido durante el sobrevuelo de una avioneta en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca, en Ica.

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