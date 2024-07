Durante la diligencia realizada el pasado martes 18 de junio -de la cual también participó la congresista de la República, Rosselli Amuruz- el ministro planteó que es necesario “asegurar que haya un flujo mucho más estable [de vuelos] y con rutas predecibles para que las personas puedan usar el aeropuerto, no necesariamente como uno alterno, sino también como una ruta frecuente para llegar [por ejemplo] a Nazca”. “Nuestra meta es incentivar a las aerolíneas a operar vuelos regulares en Pisco. De esta forma, dinamizaremos el turismo y la reactivación económica de la región”, adicionó Pérez-Reyes.

✈️✅ Ministro Pérez Reyes: “Vamos a incentivar a las aerolíneas para operar más vuelos en Pisco”

Más información: https://t.co/QQtunXaFUn pic.twitter.com/Iu3P9GwVz3 — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) June 18, 2024

El ministro resaltó que “el aeropuerto de Pisco es crucial como terminal alterno al aeropuerto Internacional Jorge Chávez y cuenta con una pista de aterrizaje preparada para recibir aviones de gran fuselaje”. Asimismo, se comprometió a promover un Decreto de Urgencia para ampliar la capacidad operativa del aeropuerto. Esto por medio de la implementación de adendas contractuales que permitan “la adquisición de mangas de abordaje, carros de remolque y otros equipamientos necesarios”, según comunicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, aún no se publica dicho Decreto.

Pero lo concreto es que el aeropuerto internacional de Pisco ya tiene una importante capacidad aeronáutica en comparación con los demás aeródromos provinciales dados en concesión a Aeropuertos del Perú (ADP). Cuenta con una terminal de pasajeros de 519 metros cuadrados, una pista de 3.020 metros de largo (la del Jorge Chávez es de 3.500, aproximadamente) y puede albergar hasta cuatro aviones tipo C (por ejemplo, un Airbus A320), dos tipo B (naves multimotor, pequeñas) y doce tipo A (principalmente avionetas). Para Evans Avendaño, gerente general de dicha empresa, lo que necesita el aeródromo de Pisco es un impulso estatal al turismo y los incentivos económicos para atraer a las aerolíneas.

En comunicación con El Comercio, el MTC detalló que -adicional a ser una alternativa de emergencia- el aeropuerto de Pisco es “fundamental para dinamizar el crecimiento económico de la región”. La entidad contempló que se trata de una “conexión aérea directa con diversas ciudades y destinos de la región, lo que facilita el transporte de pasajeros y carga hacia y desde el sur de Perú”. Asimismo, resaltó que la ciudad es la “la puerta de entrada a la famosa Reserva Nacional de Paracas y a las Islas Ballestas, dos destinos turísticos muy populares en Perú”. De igual manera, concluyó que este terminal facilita el transporte de productos pesqueros y el transporte eficiente de mercancías.

En cifras

Aeropuertos del Perú administra doce aeropuertos a nivel nacional: Anta (Huaraz), Cajamarca (Cajamarca), Chachapoyas (Amazonas), Chiclayo (Lambayeque), Iquitos (Loreto), Pisco (Ica), Piura (Piura), Pucallpa (Ucayali), Talara (Piura), Tarapoto (San Martín), Trujillo (La Libertad) y Tumbes (Tumbes). A simple vista, las cifras revelan que el de Pisco es uno de los que menos pasajeros maneja por año. De hecho, es el tercero con menor flujo de viajeros entre el 2008 y el 2022: representó el 1,02 % (634.708) de los más de 62 millones de usuarios , según el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Pese a ello, el aeropuerto de Pisco es el que más operaciones de aterrizaje y despegue acumula desde el 2008. El 40 % de todas las operaciones (nacionales e internacionales) las concentró el aeropuerto iqueño: albergó 725.449 operaciones en los últimos catorce años. Pucallpa, el segundo aeródromo con más despegues y aterrizajes, solo representa el 13,9 % (251.782). Es decir, el aeropuerto internacional de Pisco es el más activo de los administrados por ADP, por más que reciba a tan pocos pasajeros en comparación.

Para entender estas métricas, es importante conocer las actividades que se desarrollan en este terminal aéreo. No todas las operaciones son referentes a la llegada o salida de turistas. Según el Ositrán, del total de operaciones en el 2022 (la métrica más actualizada, publicada en junio del 2023), solo el 5,5 % de estas correspondieron a vuelos comerciales. El 27,5 % estuvo vinculado a acciones militares, mientras que el 67 % fueron vuelos de instrucción. El propio Avendaño resaltó que el principal valor de este aeropuerto son los sobrevuelos en Nazca, actividad que consideró clave para el crecimiento del aeropuerto de Pisco desde que ADP inició operaciones en el 2008.

La empresa compartió con El Comercio las cifras del flujo de pasajeros del 2023 en el aeropuerto de Pisco: cerca de 27.500 usuarios. De igual forma, resaltaron que buscan cerrar el 2024 con un índice cercano a los 45.000 pasajeros, cifra que aún está por debajo de los número previos a la pandemia (ver gráfico siguiente). Cabe señalar que entre el 2001 y el 2008, el terminal de Pisco vio pasar a un total de 11.400 pasajeros, registrando un pico de 2.200 en el 2006. Asimismo, las estadísticas revelan una caída del 84 % a raíz de la pandemia. De 63.200 usuarios en el 2019, se pasó a menos de diez mil en el 2020 y luego a cinco mil en el 2021.

Objetivos y propuestas

El gerente de ADP detalló a El Comercio que el enfoque inicial del aeropuerto de Pisco “era el de un aeropuerto alterno del Jorge Chávez, para que vengan las aerolíneas ‘low cost’”. “Fue un enfoque errado por la distancia y el rango de las ‘low cost’. Era un aeropuerto equivocado. Nos dimos cuenta [de esto] y empezamos a desarrollar una estrategia desde cero, a un ritmo mucho más lento de lo que se esperaba, pero tuvimos que hacer cambios porque [no había] oferta comercial ”, adicionó Avendaño. El MTC informó que la obra de modernización del terminal -que culminó en el 2016- tuvo una inversión final de 127,8 millones de soles.

Los pasos iniciales -contó el entrevistado- para dar vuelta a la situación fueron el de incorporar los vuelos turísticos a las Líneas de Nazca a las operaciones del aeropuerto, y conseguir el primer vuelo comercial regular, conectando a Cusco con Ica. Sin embargo, para Avendaño existen dos pilares fundamentales, aunque inconclusos, que deben generarse a nivel gubernamental para incentivar el crecimiento de las rutas aéreas: la interconexión turística y los incentivos. Respecto al interés por parte de las aerolíneas, el Ministerio dispuso que estas “continúan evaluando las opciones de realizar vuelos a la ciudad de Pisco que dependen de la demanda, que esta parte del país nos ofrezca”.

✅ Fiscalicé las condiciones del Aeropuerto Internacional de Pisco junto al ministro del @MTC_GobPeru.



Además, se acordó formar una mesa de trabajo con el MTC, MINCETUR, PROMPERÚ, LAP y ADP, para lograr objetivos claros y tangibles en beneficio de nuestro sistema aeroportuario. https://t.co/q5Xy72sjve — Rosselli Amuruz (@RosselliAmuruz) June 19, 2024

El enfoque del gerente general es el de convertir a los aeropuertos provinciales en interconectores turísticos, a través de la venta de circuitos turísticos integrales. Es decir, crear circuitos que permitan a los turistas visitar diversos puntos del país de forma dinámica y por medio de paquetes organizados. “La cantidad de posibilidades y ofertas que podemos desarrollar [en este ámbito] es infinita. Cuando el Perú empiece a desarrollar paquetes, ahí vamos a desarrollar Pisco”, señaló Avendaño. “Debemos enfocarnos en la promoción del aeropuerto más que en repotenciar la infraestructura. Ya tiene una buena infraestructura” , alegó.

Asimismo, el representante de ADP puso el énfasis en la importancia de facilitar y promover el ingreso de las aerolíneas para que apuesten por las rutas hacia y desde Pisco. “Cada avión son millones de dólares, hay escasez de aeronaves y mucha competencia de rutas. Las aerolíneas van a escoger las que le den mayor rentabilidad, [sin embargo], en el Perú no existe una política pública que genere incentivos ”, estipuló. Para esto, indicó Avendaño, existen incentivos como la excepción del cobro a las aerolíneas y la cobertura de su punto de equilibrio, generando ganancias y motivando -de manera inicial- a que más empresas opten por operar en Pisco. “Esto lo hacen todos los países del mundo, es una práctica común que el Perú no hace”, adicionó.

Impacto turístico

En comunicación con El Comercio, Víctor Rojas, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ica, detalló que el aeropuerto de Pisco es de gran valor para la región iqueña. “Es muy importante que entre en [pleno] funcionamiento. Parece que ha habido intereses superiores para que no avance eso”, detalló el vocero. “Nos interesa mucho [el desarrollo del aeropuerto] para poder incrementar el flujo turístico hacia Ica, y de aquí volar al Cusco. Ica es el segundo punto de turismo receptivo a nivel nacional. Requerimos este aeropuerto ”, precisó Rojas.

“Es muy importante [este aeropuerto], pero tiene que haber una política de Estado sobre turismo. Sin conectividad, no hay desarrollo turístico”, determinó el entrevistado. Asimismo, el presidente de la Cámara resaltó la importancia de esta infraestructura aeroportuaria para el sector agroindustrial. “Los representantes agroindustriales se comprometieron [en una mesa de trabajo con las autoridades] a invertir en lo necesario para cumplir con los requerimientos [como cámaras de frío para guardar los productos]”, sostuvo, revelando que muchas acciones no han concluido. “Necesitamos una política de Estado seria, que se haga inmediatamente y no se esté divagando mientras la economía se va al suelo”, exhortó.

Por su parte, Eduardo Jáuregui, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas argumentó que este aeropuerto, actualmente, no atribuye valor a la región. “Cuando se hicieron los estudios se determinó que en los próximos años iba a tener una afluencia de cuatrocientos mil pasajeros anuales. Tenía la importancia de ser el aeropuerto alterno al Jorge Chávez [y] es una opción económica para vuelos internacionales. Pero la mala suerte es que la concesión se dio a ADP, socio de Lima Airport Partners [concesionaria del Jorge Chávez] y lógicamente han preferido que no se opere como alterno”, desarrolló Jáuregui.

“Esa es la realidad aeroportuaria del Perú. Cualquiera que quiera salir tiene que pasar por Lima. Se ha hecho un embudo y por eso no nos recuperamos en lo que es turismo”, adicionó el entrevistado. Asimismo, definió de sospechoso que los demás terminales aéreos en diversas provincias hayan crecido oportunamente menos el de Pisco. “En Paracas, nuestra única alternativa es buscar al público limeño. [Esto por el] control monopólico a favor de las empresas que han recibido las concesiones, pero ven sus intereses alejados [del desarrollo turístico]”, puntualizó Jáuregui. El representante del sector en Paracas exigió al Ejecutivo y al Congreso de la República a revisar los contratos.

Cabe señalar que la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) determinó que durante el 2023, el mercado de aviación comercial de Perú tuvo una demanda total de 23 millones de pasajeros, siendo mercado doméstico el 59 % del mercado total. La ruta nacional más importante Cusco - Lima, concentrando a más de 2,7 millones de pasajeros el año pasado. Arequipa - Lima le siguió con 1,83 millones. En total, la industria aérea en Perú experimentó un crecimiento significativo durante el año pasado, viendo un incremento el 16,6 % en el tráfico total de pasajeros. “Se espera la recuperación de la demanda [de pasajeros], misma que se vio afectada por la pandemia, a través de las estrategias que viene impulsando el MTC, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Concesionario”, sostuvo el MTC.

Explicaciones

Uno de los hechos más impactantes que ocurrió en el aeropuerto de Pisco durante la inhabilitación del Jorge Chávez fue el choque de un avión de la aerolínea Iberia con un poste. El golpe dañó el ala y, si bien no hubo afectación hacia los pasajeros, se trató de un evento mayor por los costos de reparación y la inoperatividad de la unidad. Avendaño comunicó a El Comercio que están a la espera de las diligencias por parte de las autoridades correspondientes, pero sostuvo que según las simulaciones realizadas por la concesionaria sí había espacio para la maniobra .

Un avión de la aerolínea Iberia golpeó contra un poste en el aeropuerto internacional de Pisco a inicios de junio, cuando casi una decena de aviones fueron derivados al terminal iqueño tras fallas en el Jorge Chávez. Fuente: Difusión.

Otro hecho resaltado fue la demora que tuvieron los demás pasajeros en dejar los aviones. Se mencionó que no había escaleras para los aviones ni personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones para atender a los turistas extranjeros. Avendaño aclaró que estas no son responsabilidades de la concesionaria. En primer lugar, explicó que la decisión de cuándo se permite a los pasajeros bajar del avión es responsabilidad del piloto. Para el gerente general de ADP, esta decisión se postergó debido a que -inicialmente- Córpac comunicó que la falla sería resuelta en menos de dos horas, por lo que era, en un inicio, más aprovechable esperar.

Respecto a las escaleras, Avendaño resolvió que es labor de las empresas de ‘ground-handling’ y sus acciones son coordinadas con las aerolíneas. Lo mismo sucede con el personal de Migraciones y de aduanas, quienes son derivados por las instituciones correspondientes y no dependen de la concesionaria. “Los aeropuertos brindamos espacios para que terceros hagan su tarea. Damos los servicios de seguridad y de bomberos aeronáuticos”, enfatizó el representante de Aeropuertos del Perú. Sin embargo, resaltó que todos los pasajeros fueron atendidos y dispuso que, en lo que concierne a la empresa administradora, el aeropuerto de Pisco “opera las 24 horas”.