Luego del secuestro de un recién nacido dentro del hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud en Ica, la Policía Nacional del Perú lo encontró y devolvió a la madre, sin embargo, la madre exige la prueba del ADN para certificar la identidad del menor.

La hermana de la afectada indicó a Buenos Días Perú que al momento en que su sobrino fue raptado, su progenitora estaba confundida bajos los efectos de la anestesia.

“Mi hermana sigue devastada en crisis emocional. Ella está exigiendo que se la haga la prueba de ADN porque no puede dar características específicas porque el bebé estuvo horas a su lado y ella estaba bajo los afectos de la anestesia”, señaló María Condori.

“Ella solo tiene indicios, además el bebé ha sido manipulado, le han cambiado de ropa y está con el trauma. Necesita ese examen para que puede hacerse cargo como madre. Además, aún no le puede dar de lactar porque está en shock, y toda esa angustia puede perjudicarlo”, contó al matinal.

Piden celeridad a la Fiscalía

En otro momento de la entrevista, la tía del menor pidió que se continúe con las investigaciones y que el fiscal de turno siga con su trabajo y se de la audiencia de prisión preventiva “porque queremos saber quienes más están involucrados en esta situación”.