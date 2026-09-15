Empresarios y propietarios de vehículos tubulares reclaman por suspensión de sus servicios en la Huacachina. (TVPerú)
Empresarios y propietarios de vehículos tubulares reclaman por suspensión de sus servicios en la Huacachina. (TVPerú)
Por Redacción EC

Los conductores y propietarios de vehículos tubulares en el balneario de Huacachina iniciaron un paro indefinido el lunes 14 de setiembre. Esta medida extrema responde a la suspensión de sus actividades turísticas y a los continuos operativos de fiscalización en las dunas de Ica.

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