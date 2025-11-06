La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó este jueves que las operaciones en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera, en Pisco, fueron suspendidas temporalmente debido a las condiciones meteorológicas adversas que se registran en la zona.

“Desde las 14:00 horas de hoy se ha dispuesto el cierre temporal de las operaciones aéreas (...) debido a fuertes vientos y reducida visibilidad, generada por el levantamiento de polvo”, indicó el organismo en un comunicado oficial.

CORPAC, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), explicó que la medida fue adoptada en cumplimiento de los protocolos de seguridad aeronáutica.

Esta suspensión afecta tanto los vuelos de instrucción como los turísticos que sobrevuelan las Líneas de Nasca, una de las principales atracciones del sur del país.

La entidad precisó que las operaciones aéreas se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas mejoren y permitan que las aeronaves operen con seguridad. “La suspensión de vuelos se mantendrá hasta que las adecuadas condiciones meteorológicas se restablezcan”, detalló CORPAC.

Los fuertes vientos Paracas también impactaron en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, donde se dispuso la suspensión temporal de las salidas de embarcaciones turísticas hacia las islas Ballestas.

Afectación en vías

Además del cierre del aeropuerto, la densa polvareda ha reducido la visibilidad en varios tramos de la Panamericana Sur, sobre todo entre los kilómetros 230 y 255, donde los conductores se han visto obligados a encender las luces para circular con precaución.

En tanto, en Pisco, Paracas y San Andrés, la intensa nube de polvo ha alterado la rutina diaria, provocando el cierre de comercios y la suspensión de actividades turísticas ante la ausencia de visitantes.