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Los siete intervenidos dijeron que excavaban en zona protegida de las Líneas de Nasca por encargo de un vendedor de terrenos. (Foto referencial: Andina)
Los siete intervenidos dijeron que excavaban en zona protegida de las Líneas de Nasca por encargo de un vendedor de terrenos. (Foto referencial: Andina)
Por Redacción EC

Siete personas fueron detenidas por la policía y especialistas del Ministerio de Cultura tras ser hallados realizando excavaciones ilegales en el sector Chauchilla, dentro del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca.

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