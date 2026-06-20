Siete personas fueron detenidas por la policía y especialistas del Ministerio de Cultura tras ser hallados realizando excavaciones ilegales en el sector Chauchilla, dentro del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca.

El operativo se ejecutó el pasado martes 16 de junio luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre trabajos no autorizados en este espacio protegido en Ica desde el 2004, cuando fue declarada patrimonio cultural.

Durante la inspección en el terreno, las autoridades detectaron la apertura de zanjas, excavaciones y la instalación de postes destinados al cercado del predio. En el lugar se decomisaron diversos materiales de construcción, tales como cemento, arena, rocas, alambres y herramientas de trabajo. Asimismo, se halló una mezcladora de cemento y se incautaron dos camionetas que presuntamente eran empleadas para el transporte de insumos hacia la reserva arqueológica.

Los siete intervenidos fueron trasladados a la Comisaría de Vista Alegre para las diligencias de ley. Inicialmente, los sujetos manifestaron que las labores eran realizadas por encargo de una persona jurídica. Sin embargo, posteriormente afirmaron que las órdenes habrían sido dadas por un ciudadano vinculado a la posesión del terreno, entregando documentación a las autoridades para sustentar esta versión.

El Ministerio Público dispuso que los involucrados permanezcan en calidad de detenidos mientras se desarrollan las investigaciones por la presunta afectación al patrimonio cultural y usurpación agravada. De acuerdo con las normas vigentes, los delitos contra bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Mundial pueden ser sancionados con penas privativas de la libertad de entre cinco y diez años.