Discotecas de la Huacachina en la mira: El riesgo de que la zona turística de Ica sucumba ante la criminalidad

La zona de la Huacachina no solo se ve afectada por la delincuencia, sino también por la informalidad, ya que los servicios que se ofrecen a los turistas, como los tubulares, son -en su mayoría- inseguros y peligrosos.

¿Quién está detrás del atentado?

Una fuente policial de Ica contó a El Comercio que todo apunta a que el atentado respondería a un caso de extorsión, ya que en la zona conocida como “la subida a la Huacachina” abundan los locales comerciales, especialmente para turistas. La víctima sería un empresario que tiene varios locales nocturnos.

Además, destacó que se haya utilizado dinamita en el ataque, explosivo usado usualmente por los extorsionadores y que es empleado también por los mineros ilegales que operan en un sector de Ica.

Enfatizó que el atentado sería una forma de “meterle miedo” a la víctima para que pague el cupo y no es un ataque directo, ya que el explosivo detonó cerca de un vehículo. Pese a que la zona es bastante concurrida, solo resultaron dañados los automóviles estacionados en las afueras del local “Hakuna Matata”.

Las autoridades buscan a los autores del atentado contra los exteriores de la discoteca "Hakuna Matata".

La fuente policial remarcó que los delincuentes que estarían detrás del ataque provendrían de Pisco, provincia de Ica en la que las extorsiones se han incrementado, o de los asentamientos humanos que han invadido los alrededores de la Laguna de la Huacachina.

En ese contexto, avizoró que es posible que las extorsiones lleguen al sector turismo, sobre a las agencias de viaje y de tours que operan en la informalidad en la Huacachina, debido a que existe un ‘boom’ de visitantes en los últimos años.

Aumentan los casos de ataques con explosivos en Ica

José Chacaliaza, periodista del diario Correo de Ica, contó a El Comercio que el atentado ocurrido en los exteriores de la discoteca Hakuna Matata formaría parte de un caso de extorsión y advirtió que los ataques con dinamita están aumentando en Ica.

“Ya se volvió común en Ica ese tema de los atentados con explosivos, eso también se registró meses atrás en Pisco. Antes en Ica se veía poco, pero en los últimos meses sí se está resaltando un poco más ese tema de los ataques con explosivos, sobre todo explosivos artesanales”, expresó.

El comunicador también detalló que los extorsionadores amedrentan a sus víctimas con disparos contra sus casas para conminarlos a pagar el cupo, tal como ocurrió en los últimos meses.

Chacaliaza detalló que el local de “Hakuna Matata” fue inaugurado en el 2023, pero tiempo después fue cerrado y actualmente no atiende al público, por lo que las autoridades buscan determinar a quién estaba dirigido el atentado.

El explosivo fue dejado en la parte trasera de un vehículo estacionado en el frontis del local Hakuna Matata.

Además, indicó que en la zona de ‘La subida a la Huacachina’ se han instalado después de la pandemia varios locales que tienen licencia para funcionar como restobar, pero que, en realidad, son discotecas.

Recordó que la extorsión es uno de los delitos que más se comete en Pisco, incluso los ataques son con explosivos y contra las casas de las víctimas en horas de la madrugada.

Como muestra del incremento de los atentados con explosivos en Ica, informó que este lunes en la madrugada se reportó un ataque contra una camioneta en el distrito de Parcona.

Ica, bajo el acecho de la delincuencia y la criminalidad

La región Ica registró, entre enero y julio del 2025, unas 451 denuncias por extorsión, mientras que en ese mismo periodo del 2024 se reportaron 350 denuncias, lo que representa un incremento de 28.9%, de acuerdo con la data del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), informó el analista de datos Juan Carbajal.

El especialista detalló, además, que en Ica se han perpetrado 57 homicidios entre el 1 de enero y el 16 de agosto, según los registros oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), y es la quinta región con más asesinatos en el Perú, detrás de Lima, La Libertad, Callao y Piura.

Ica ha experimentado el incremento de la criminalidad, ya que, entre 2019 y 2024, las denuncias por extorsión en la región se cuadruplicaron, mientras que la tasa de homicidios casi se duplicó, pasando de 4.3 a 7.9 por cada cien mil habitantes, en el mismo periodo, reportó el Instituto Peruano de Economía (IPE).