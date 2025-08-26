Discotecas de la Huacachina en la mira: El riesgo de que la zona turística de Ica sucumba ante la criminalidad

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Discotecas de la Huacachina en la mira: El riesgo de que la zona turística de Ica sucumba ante la criminalidadResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Ya no hay zona del país que se escape del alcance de la criminalidad. El último fin de semana ocurrió un ataque con explosivos en los exteriores del local de nombre “Hakuna Matata”, ubicado a solo tres cuadras de la Laguna de la Huacachina, en Ica, lo que causó bastante conmoción, ya que se trata de una zona bastante concurrida por turistas y de alta afluencia de público, especialmente jóvenes. La detonación hizo que los asistentes de los otros establecimientos se retiren como medida de seguridad.