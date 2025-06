Como ha pasado con otros dirigentes del fútbol peruano, los recursos económicos de Guzmán Belizario Mamani provienen de negocios de otra índole. En su caso, están relacionados con la minería informal, según la información que El Comercio revisó.

Mientras su perfil mediático muestra su labor de presidente del Club Social Santos Fútbol Club, equipo de la Liga 2 que busca llegar a primera división con Nolberto Solano como entrenador y Jean Deza como estrella, las empresas ligadas a Guzmán Belizario y su clan familiar se centran en la minería informal que opera en la provincia de Ica. Las compañías tienen cinco inscripciones vigentes del polémico Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) dentro de la reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, zona de donde sobre todo se extrae oro y cobre. Esto pese a que en la reserva está prohibida la actividad minera, como indicó el Ministerio de Cultura (Mincul).

Guzmán Belizario no solo está vinculado con la minería informal e ilegal por esa situación, sino porque la fiscalía en materia ambiental de Ica lo ha denunciado por el delito de minería ilegal (en el sistema del Ministerio Público figura que es en forma agravada y por hechos en áreas naturales protegidas o tierras de comunidades nativas).

Guzmán Belizario en la presentación de la camiseta del Club Social Nasca Fútbol Club, equipo del que es presidente. Detrás suyo está Nolberto Solano, entrenador del club. (Foto: Facebook del Club Social Nasca Fútbol Club)

Guzmán Belizario con el plantel y cuerpo técnico del Santos Fútbol Club. (Foto: Facebook del Santos F.C.).

Guzmán Belizario con el alcalde de Nasca, Jorge Bravo Quispe, durante la presentación de la camiseta del Santos FC de la provincia. (Foto: Facebook de Jorge Bravo)

Esa es solo una de las numerosas investigaciones fiscales en su contra. En otras dos ha sido imputado por contaminación ambiental y por hurto agravado, homicidio y usurpación. Y tiene dos investigaciones más por lavado de activos y por organización criminal.

En el 2022, se pidió su detención preliminar como parte de la indagación del Caso Los del Sur, una presunta red criminal que extorsionaba en Nasca. Para la fiscalía, Belizario era el financista de la organización delictiva. Su casa en Nasca fue intervenida durante el operativo que ese año se realizó para capturarlo. El Poder Judicial ordenó 20 meses de prisión preventiva contra él. Estuvo prófugo hasta que la medida se revocó tiempo después.

Estos hechos se dieron antes de que Guzmán Belizario se inscribiera en Somos Perú, partido político en el que militó entre octubre del 2024 y enero del 2025.

Inscripciones y negocios

En Registros Públicos, Guzmán Belizario aparece como gerente de Inversiones Mineras GBM E.I.R.L., firma constituida en el 2019, que en Nasca tiene dos inscripciones vigentes del Reinfo: una en el distrito de Marcona y otra en El Ingenio. Hay dos registros vigentes más de la empresa en las provincias de Parinacochas (Ayacucho) y del Santa (Áncash).

Minera Amanecer S.A., compañía fundada por Guzmán y Félix Belizario Mamani en el 2012, también tiene dos inscripciones vigentes del Reinfo en Nasca (en los distritos de Vista Alegre y El Ingenio). La compañía cuenta con un capital social de más de S/420.000. Belizario fue gerente general de Minera Amanecer hasta febrero del 2019. Dejó el cargo una semana después de constituir Inversiones Mineras GBM.

En esos días, su hermano Mauro Belizario Mamani asumió la gerencia general de Minera Amanecer. A su nombre, él tiene otra inscripción vigente en Nasca (en Marcona).

Aparte de los cinco registros vigentes, Inversiones Mineras GBM y Minera Amanecer tienen otros cinco suspendidos en Nasca.

Asimismo, el Grupo Belizario, holding de la familia Belizario, posee más negocios relacionados con la minería. En enero de este año, Explosivos del Sur vendió el 51% de sus acciones a una firma del grupo chino Guangdong Hongda Group Co., Ltd. Los explosivos son esenciales para la minería de socavón, como la que se desarrolla en Nasca.

Guzmán Belizario con sus hermanos. (Facebook de Guzmán Belizario).

Aparte, Guzmán Belizario reconoció a El Comercio que es dueño de Arena Nasca Club, una amplia discoteca de la provincia de Ica en la que se han presentado artistas como Caribeños o Deivis Orosco.

Arena Nasca Club, la moderna discoteca de la que Guzmán Belizario es su propietario, según indicó a este Diario. (Foto: Facebook de Arena Nasca Club)

Números y respuestas

El caso de las inscripciones del Reinfo de las empresas ligadas a Guzmán Belizario no es particular. En la zona de la reserva de las Líneas y Geoglifos de Nasca existen 1.769 registros, de los cuales 317 están vigentes y 1.452 se encuentran suspendidos, según información que Máximo Gallo, director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio a este Diario tras enviarle un cuestionario. En la respuesta, señaló que las inscripciones suspendidas se revocarán de forma definitiva el 5 de julio si es que no regularizan su situación.

Como han señalado especialistas, el Reinfo se ha usado de fachada para actividades ilegales.

En los primeros días de junio, el gobierno de Dina Boluarte dio marcha atrás con la reducción del límite de la reserva de las Líneas de Nasca, por lo que volvió a su área original, de 5.633,47 m2.

Desde el Minem respondieron a este Diario que coordinarán con el Ministerio de Cultura para determinar la situación final de los registros vigentes ubicados en el área, en función de los criterios que establezca la actualización del plan de gestión del denominado Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa.

Para Martín Arana, consultor de la Fundación de la Conservación y el Desarrollo Sostenible, el hecho de que se haya dejado sin efecto la reducción del polígono de las Líneas de Nasca “no quita que en la actualidad persistan este tipo de actividades mineras dentro del polígono, contraviniendo los niveles de intangibilidad que la ley le da a un área tan importante como Nasca”.

“Toda actividad que se realiza dentro de una reserva natural restringida es ilegal”, recalcó.

Arana recordó que en el 2004 se declaró “la intangibilidad del área [donde están las líneas y geoglifos] y las preexistencias; es decir, todos aquellos que tenían concesiones y realizaban actividades mineras antes de ese año tendrían que haber recibido un trato especial de reubicación y relocación”. Sostuvo que los mineros que realizaron actividades luego del 2004, sea formal o informal, “tendrían que haber sido desalojados. [...] Tenemos alrededor de 300 Reinfo del polígono”.

Guzmán Belizario realiza actividades desde el 2015, según comentó a El Comercio. El empresario sostuvo que extrae cobre y que no se considera un minero ilegal. “Yo estoy en contra de la minería ilegal. [...] La minería solo te da una oportunidad. Tal vez [coseché] buenas riquezas, pero no ilegal, eso jamás. El tesoro se me ha presentado y he sabido aprovecharlo y hacerlo legalmente”.

Sobre los registros de Inversiones Mineras GBM, aseveró que tiene resoluciones con opiniones favorables del Mincul. “El Ministerio de Cultura me dijo: ‘Señor Belizario, te recomiendo que hagas tu proyecto de evaluación arqueológico’. Sigo el procedimiento y voy a Lima y presento mi expediente, todos los requisitos que requiere Cultura. Lo presenté el 12 de diciembre del 2019 y me la autorizaron”.

Dijo que cuenta con seis resoluciones del Mincul que lo autorizaron a realizar proyectos de evaluación arqueológica para Minera Amanecer (el 2 de febrero del 2015). “Hemos llevado a arqueólogos para ver si existen zonas arqueológicas en mis concesiones y es un arenal”. Él se comprometió a enviar los documentos. No lo hizo hasta el cierre de este informe. Según el Mincul, no emiten certificaciones para que se opere en zonas intangibles (como Nasca).

Respecto de las investigaciones fiscales, Belizario habló de las que le abrieron por lavado de activos. “A mí me investigaron por lavado de activos desde el 2016 hasta el 2021, archivaron esa investigación. Luego me abrieron otras por el mismo delito. No entiendo. No hay que ser tan conocido, tan público en el pueblo, porque siempre te denuncian”.

En cuanto al Caso Los del Sur, dijo que se presenta a todas las citaciones del Poder Judicial.